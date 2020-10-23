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Набиуллина считает, что цифровой рубль станет третьей формой денег
Цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о запуске, его распространение будет плавным, сообщила глава ЦБ... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:12
2020-10-23T16:23
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о запуске, его распространение будет плавным, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> в ходе пресс-конференции.Ранее в октябре Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики."Ну во-первых, мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег. Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублем им удобнее пользоваться. И наша задача - обеспечить быстроту конвертации одного вида рубля в другой. Поэтому никакой задачи экономить на эмиссии мы, естественно, не ставим", - сказала глава регулятора."Думаю, что если даже будет принято положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным. Думаю, что люди будут присматриваться, приглядываться, и бизнес тоже, к тому что это, что можно с помощью цифрового рубля делать. И здесь, конечно, очень важны и программы финансовой грамотности для того, чтобы люди с уверенностью могли пользоваться цифровым рублем", - заключила <a href="http://ria.ru/person_EHlmir_Nabiullin/" target="_blank" data-auto="true">Набиуллина</a>.
https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581123584.html
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

Набиуллина считает, что цифровой рубль станет третьей формой денег

16:12 23.10.2020 (обновлено: 16:23 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о запуске, его распространение будет плавным, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Ранее в октябре Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
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"Ну во-первых, мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег. Это будет третья форма, по сути дела, денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими. И граждане, и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублем им удобнее пользоваться. И наша задача - обеспечить быстроту конвертации одного вида рубля в другой. Поэтому никакой задачи экономить на эмиссии мы, естественно, не ставим", - сказала глава регулятора.
"Думаю, что если даже будет принято положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным. Думаю, что люди будут присматриваться, приглядываться, и бизнес тоже, к тому что это, что можно с помощью цифрового рубля делать. И здесь, конечно, очень важны и программы финансовой грамотности для того, чтобы люди с уверенностью могли пользоваться цифровым рублем", - заключила Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
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