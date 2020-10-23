https://ria.ru/20201023/degtyarev-1581115957.html

Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что протестующие в Хабаровске неверно интерпретируют Конституцию. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:03

2020-10-23T04:03

2020-10-23T09:21

россия

сергей фургал

омон россии

михаил дегтярев

москва

хабаровск

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что протестующие в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> неверно интерпретируют Конституцию.Статья 3 Конституции РФ гласит, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> является ее многонациональный народ"; "народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления"; "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы"; "никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону"."Вот говорят: "Дегтярев, мы его не выбирали". Извините, я назначен президентом, которого избрал многонациональный народ РФ на выборах и отдал ему власть на срок, определенный Конституцией. Поэтому не надо. Вот я с горлопанами часто на эту тему дискутирую, люди вообще не понимают", - добавил он.Врио губернатора отметил, что властью, в частности для жителей <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank">Хабаровского края</a>, будет и губернатор, которого изберут в 2021 году.Несогласованные акции в поддержку экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Росгвардейцы 10 октября впервые пресекли несанкционированный митинг на площади Ленина. Предшествовало этому требование правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Оно выполнено не было.По данным мэрии, были задержаны 25 человек. В истории хабаровского протеста это самое массовое задержание на одной акции. Дегтярев заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> 10 октября пресек митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих, а правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в московском <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>". Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 3 сентября продлил экс-губернатору арест до 9 декабря. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Дегтярева.

https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html

https://ria.ru/20200901/degtyarev-1576572366.html

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россия, сергей фургал, омон россии, михаил дегтярев, москва, хабаровск, политика