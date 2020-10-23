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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/debaty-1581169878.html
В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США
В Кремле предвыборные дебаты в США не смотрели, но читали сообщения в СМИ, оценивать, кто победил, не будут, это право американцев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:50
2020-10-23T12:50
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
юрий лужков
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле предвыборные дебаты в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не смотрели, но читали сообщения в СМИ, оценивать, кто победил, не будут, это право американцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> во время дебатов с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Лужковым</a>. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах."Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть, обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам", - ответил Песков на вопрос журналистов, смотрели ли в Кремле дебаты, как оценивают взаимные обвинения кандидатов в связях с Россией, и что это может говорить о перспективах российско-американского диалога после президентских выборов.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56% избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43% считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.
https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/debaty-1581161632.html
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россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, юрий лужков, москва, сша, в мире

В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США

12:50 23.10.2020
 
© REUTERS / Morry GashПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Morry Gash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Кремле предвыборные дебаты в США не смотрели, но читали сообщения в СМИ, оценивать, кто победил, не будут, это право американцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп во время дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента Владимира Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть, обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам", - ответил Песков на вопрос журналистов, смотрели ли в Кремле дебаты, как оценивают взаимные обвинения кандидатов в связях с Россией, и что это может говорить о перспективах российско-американского диалога после президентских выборов.
"Соревнования в большей нелюбви к России - это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление", - заявил Песков.
Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56% избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43% считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковЮрий ЛужковМоскваСШАВ мире
 
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