В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США
© REUTERS / Morry GashПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Кремле предвыборные дебаты в США не смотрели, но читали сообщения в СМИ, оценивать, кто победил, не будут, это право американцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп во время дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента Владимира Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.
"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть, обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам", - ответил Песков на вопрос журналистов, смотрели ли в Кремле дебаты, как оценивают взаимные обвинения кандидатов в связях с Россией, и что это может говорить о перспективах российско-американского диалога после президентских выборов.
"Соревнования в большей нелюбви к России - это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление", - заявил Песков.
Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56% избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43% считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.