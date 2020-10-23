https://ria.ru/20201023/debaty-1581169878.html

В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США

В Кремле предвыборные дебаты в США не смотрели, но читали сообщения в СМИ, оценивать, кто победил, не будут, это право американцев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:50

2020-10-23T12:50

2020-10-23T12:50

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

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дмитрий песков

юрий лужков

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сша

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле предвыборные дебаты в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не смотрели, но читали сообщения в СМИ, оценивать, кто победил, не будут, это право американцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> во время дебатов с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Лужковым</a>. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах."Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть, обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам", - ответил Песков на вопрос журналистов, смотрели ли в Кремле дебаты, как оценивают взаимные обвинения кандидатов в связях с Россией, и что это может говорить о перспективах российско-американского диалога после президентских выборов.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56% избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43% считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.

https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/debaty-1581161632.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, юрий лужков, москва, сша, в мире