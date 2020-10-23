https://ria.ru/20201023/debaty-1581147090.html

Опрос показал победителя дебатов Байдена и Трампа

Телезрители, наблюдавшие за прошедшими 22 октября теледебатами в США, считают, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выиграл их,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:58

2020-10-23T10:58

2020-10-23T14:20

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Телезрители, наблюдавшие за прошедшими 22 октября теледебатами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, считают, что кандидат в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> выиграл их, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS.В телефонном опросе, проведенном SSRS по заказу симпатизирующего демократам телеканала CNN, участвовали 585 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 5,7 процентных пункта. Дебаты – последние с участием кандидатов в перед выборами 3 ноября - транслировались не только в эфире CNN, но и другими крупными телесетями, а также в интернете.Согласно результатам исследования, 53% избирателей, которые смотрели дебаты, заявили о победе Байдена, 39% зрителей отдали победу нынешнему президенту, республиканцу <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>. Большая часть (73%) зрителей также полагает, что критика Байдена в отношении Трампа была "в основном справедливой", при этом около половины (50%) согласились с тем, что нападки Трампа на Байдена также были справедливы.Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.

https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, в мире