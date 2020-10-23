Опрос показал победителя дебатов Байдена и Трампа
Дональда Трампа и Джо Байдена должно было разделить прозрачное заграждение, но кандидаты в президенты сдали отрицательный тест на коронавирус, поэтому обошлось без перегородки.
Дональда Трампа и Джо Байдена должно было разделить прозрачное заграждение, но кандидаты в президенты сдали отрицательный тест на коронавирус, поэтому обошлось без перегородки.
Зато организаторы предусмотрели возможность выключать микрофоны, чтобы политики не перебивали друг друга.
Зато организаторы предусмотрели возможность выключать микрофоны, чтобы политики не перебивали друг друга.
И хотя обошлось без криков и оскорблений, участники дебатов сделали несколько громких заявлений.
И хотя обошлось без криков и оскорблений, участники дебатов сделали несколько громких заявлений.
Начали с пандемии коронавируса. Трамп заверил американцев, что вакцина от COVID-19 будет в ближайшие недели. Байден парировал, что об этом "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом".
Начали с пандемии коронавируса. Трамп заверил американцев, что вакцина от COVID-19 будет в ближайшие недели. Байден парировал, что об этом "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом".
"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — нарисовал невеселую картину политик.
"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — нарисовал невеселую картину политик.
Затем претенденты на высший государственный пост обсудили национальную безопасность. Трамп обвинил Байдена в том, что тот якобы получал деньги от России. "Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов", — заявил он.
Затем претенденты на высший государственный пост обсудили национальную безопасность. Трамп обвинил Байдена в том, что тот якобы получал деньги от России. "Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов", — заявил он.
Байден обвинения отверг и перевел разговор на тему вмешательства в выборы. Он предупредил что виновные, среди которых политик назвал Россию, Китай и Иран, "заплатят за вмешательство в американский суверенитет".
Байден обвинения отверг и перевел разговор на тему вмешательства в выборы. Он предупредил что виновные, среди которых политик назвал Россию, Китай и Иран, "заплатят за вмешательство в американский суверенитет".
На этом Байден не остановился и упрекнул оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".
На этом Байден не остановился и упрекнул оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".
Трамп призвал оппонента не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за того, что Обама и Байден плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — сказал Трамп.
Трамп призвал оппонента не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за того, что Обама и Байден плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — сказал Трамп.
Трамп считает, что Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет его преследовать. "Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", — сказал нынешний американский президент.
Трамп считает, что Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет его преследовать. "Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", — сказал нынешний американский президент.
Дональда Трампа и Джо Байдена должно было разделить прозрачное заграждение, но кандидаты в президенты сдали отрицательный тест на коронавирус, поэтому обошлось без перегородки.
Зато организаторы предусмотрели возможность выключать микрофоны, чтобы политики не перебивали друг друга.
И хотя обошлось без криков и оскорблений, участники дебатов сделали несколько громких заявлений.
Начали с пандемии коронавируса. Трамп заверил американцев, что вакцина от COVID-19 будет в ближайшие недели. Байден парировал, что об этом "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом".
"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — нарисовал невеселую картину политик.
Затем претенденты на высший государственный пост обсудили национальную безопасность. Трамп обвинил Байдена в том, что тот якобы получал деньги от России. "Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов", — заявил он.
Байден обвинения отверг и перевел разговор на тему вмешательства в выборы. Он предупредил что виновные, среди которых политик назвал Россию, Китай и Иран, "заплатят за вмешательство в американский суверенитет".
На этом Байден не остановился и упрекнул оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".
Трамп призвал оппонента не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за того, что Обама и Байден плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — сказал Трамп.
Трамп считает, что Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет его преследовать. "Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", — сказал нынешний американский президент.