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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/debaty-1581147090.html
Опрос показал победителя дебатов Байдена и Трампа
Телезрители, наблюдавшие за прошедшими 22 октября теледебатами в США, считают, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выиграл их,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:58
2020-10-23T14:20
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Телезрители, наблюдавшие за прошедшими 22 октября теледебатами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, считают, что кандидат в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> выиграл их, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS.В телефонном опросе, проведенном SSRS по заказу симпатизирующего демократам телеканала CNN, участвовали 585 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 5,7 процентных пункта. Дебаты – последние с участием кандидатов в перед выборами 3 ноября - транслировались не только в эфире CNN, но и другими крупными телесетями, а также в интернете.Согласно результатам исследования, 53% избирателей, которые смотрели дебаты, заявили о победе Байдена, 39% зрителей отдали победу нынешнему президенту, республиканцу <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>. Большая часть (73%) зрителей также полагает, что критика Байдена в отношении Трампа была "в основном справедливой", при этом около половины (50%) согласились с тем, что нападки Трампа на Байдена также были справедливы.Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.
https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html
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дональд трамп, джо байден, в мире

Опрос показал победителя дебатов Байдена и Трампа

10:58 23.10.2020 (обновлено: 14:20 23.10.2020)
 
© REUTERS / Morry GashПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Morry Gash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Телезрители, наблюдавшие за прошедшими 22 октября теледебатами в США, считают, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выиграл их, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS.
В телефонном опросе, проведенном SSRS по заказу симпатизирующего демократам телеканала CNN, участвовали 585 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 5,7 процентных пункта. Дебаты – последние с участием кандидатов в перед выборами 3 ноября - транслировались не только в эфире CNN, но и другими крупными телесетями, а также в интернете.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 08:00
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
Согласно результатам исследования, 53% избирателей, которые смотрели дебаты, заявили о победе Байдена, 39% зрителей отдали победу нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу. Большая часть (73%) зрителей также полагает, что критика Байдена в отношении Трампа была "в основном справедливой", при этом около половины (50%) согласились с тем, что нападки Трампа на Байдена также были справедливы.
Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, Хиллари Клинтон выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.
О темной зиме, грязных деньгах и плохой работе: дебаты Трампа и Байдена
© REUTERS / Chip Somodevilla/Pool

Дональда Трампа и Джо Байдена должно было разделить прозрачное заграждение, но кандидаты в президенты сдали отрицательный тест на коронавирус, поэтому обошлось без перегородки.

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
1 из 10

Дональда Трампа и Джо Байдена должно было разделить прозрачное заграждение, но кандидаты в президенты сдали отрицательный тест на коронавирус, поэтому обошлось без перегородки.

© REUTERS / Chip Somodevilla/Pool
© REUTERS / Mike Segar

Зато организаторы предусмотрели возможность выключать микрофоны, чтобы политики не перебивали друг друга.

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
2 из 10

Зато организаторы предусмотрели возможность выключать микрофоны, чтобы политики не перебивали друг друга.

© REUTERS / Mike Segar
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

И хотя обошлось без криков и оскорблений, участники дебатов сделали несколько громких заявлений.

Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
3 из 10

И хотя обошлось без криков и оскорблений, участники дебатов сделали несколько громких заявлений.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Начали с пандемии коронавируса. Трамп заверил американцев, что вакцина от COVID-19 будет в ближайшие недели. Байден парировал, что об этом "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом".

Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
4 из 10

Начали с пандемии коронавируса. Трамп заверил американцев, что вакцина от COVID-19 будет в ближайшие недели. Байден парировал, что об этом "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом".

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — нарисовал невеселую картину политик.

Трансляция дебатов кандидатов в президенты США
5 из 10

"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — нарисовал невеселую картину политик.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jonathan Ernst

Затем претенденты на высший государственный пост обсудили национальную безопасность. Трамп обвинил Байдена в том, что тот якобы получал деньги от России. "Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
6 из 10

Затем претенденты на высший государственный пост обсудили национальную безопасность. Трамп обвинил Байдена в том, что тот якобы получал деньги от России. "Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов", — заявил он.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / JONATHAN ERNST

Байден обвинения отверг и перевел разговор на тему вмешательства в выборы. Он предупредил что виновные, среди которых политик назвал Россию, Китай и Иран, "заплатят за вмешательство в американский суверенитет".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
7 из 10

Байден обвинения отверг и перевел разговор на тему вмешательства в выборы. Он предупредил что виновные, среди которых политик назвал Россию, Китай и Иран, "заплатят за вмешательство в американский суверенитет".

© REUTERS / JONATHAN ERNST
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

На этом Байден не остановился и упрекнул оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".

Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
8 из 10

На этом Байден не остановился и упрекнул оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Morry Gash

Трамп призвал оппонента не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за того, что Обама и Байден плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
9 из 10

Трамп призвал оппонента не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за того, что Обама и Байден плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — сказал Трамп.

© REUTERS / Morry Gash
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Трамп считает, что Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет его преследовать. "Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", — сказал нынешний американский президент.

Экран с трансляцией финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в одном из баров Нью-Йорка
10 из 10

Трамп считает, что Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет его преследовать. "Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", — сказал нынешний американский президент.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дональда Трампа и Джо Байдена должно было разделить прозрачное заграждение, но кандидаты в президенты сдали отрицательный тест на коронавирус, поэтому обошлось без перегородки.

© REUTERS / Chip Somodevilla/Pool
2 из 10

Зато организаторы предусмотрели возможность выключать микрофоны, чтобы политики не перебивали друг друга.

© REUTERS / Mike Segar
3 из 10

И хотя обошлось без криков и оскорблений, участники дебатов сделали несколько громких заявлений.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
4 из 10

Начали с пандемии коронавируса. Трамп заверил американцев, что вакцина от COVID-19 будет в ближайшие недели. Байден парировал, что об этом "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом — что летом".

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
5 из 10

"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", — нарисовал невеселую картину политик.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
6 из 10

Затем претенденты на высший государственный пост обсудили национальную безопасность. Трамп обвинил Байдена в том, что тот якобы получал деньги от России. "Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов", — заявил он.

© REUTERS / Jonathan Ernst
7 из 10

Байден обвинения отверг и перевел разговор на тему вмешательства в выборы. Он предупредил что виновные, среди которых политик назвал Россию, Китай и Иран, "заплатят за вмешательство в американский суверенитет".

© REUTERS / JONATHAN ERNST
8 из 10

На этом Байден не остановился и упрекнул оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
9 из 10

Трамп призвал оппонента не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за того, что Обама и Байден плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", — сказал Трамп.

© REUTERS / Morry Gash
10 из 10

Трамп считает, что Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет его преследовать. "Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", — сказал нынешний американский президент.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
 
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВ мире
 
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