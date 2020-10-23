https://ria.ru/20201023/critical-1581268932.html

Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:49

2020-10-23T19:49

2020-10-23T22:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> на брифинге в пятницу. Многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, а такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения, пояснил глава ВОЗ. Он призвал мировых лидеров не допустить подобного коллапса и принять срочные меры, чтобы предотвратить рост смертности, а также закрытие школ.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой строчке.За последние сутки коронавирусом в стране заразились 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии в России выявили 1 480 646 случаев COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

Juri BERG Надо повсеместно вводить карантин, переводить людей на удалёнку ,и платить людям компенсацию. 125

Ненавал Трамп ВОЗ накручивает свою значимость. Несите ваши денежки 112

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире