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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/critical-1581268932.html
Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии
Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:49
2020-10-23T22:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> на брифинге в пятницу. Многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, а такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения, пояснил глава ВОЗ. Он призвал мировых лидеров не допустить подобного коллапса и принять срочные меры, чтобы предотвратить рост смертности, а также закрытие школ.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой строчке.За последние сутки коронавирусом в стране заразились 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии в России выявили 1 480 646 случаев COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
Надо повсеместно вводить карантин, переводить людей на удалёнку ,и платить людям компенсацию.
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ВОЗ накручивает свою значимость. Несите ваши денежки
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

19:49 23.10.2020 (обновлено: 22:14 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке. 23 октября 2020
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке. 23 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу.

"Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — предупредил Гебрейесус.

Многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, а такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения, пояснил глава ВОЗ. Он призвал мировых лидеров не допустить подобного коллапса и принять срочные меры, чтобы предотвратить рост смертности, а также закрытие школ.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии в России выявили 1 480 646 случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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