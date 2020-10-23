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Назван популярный кулинарный прием, делающий чеснок смертельно опасным
Один из пользователей китайской соцсети WeChat рекомендовал не жарить чеснок, поскольку такой способ приготовления может сделать полезный продукт смертельно... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:42
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Один из пользователей китайской соцсети <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> рекомендовал не жарить чеснок, поскольку такой способ приготовления может сделать полезный продукт смертельно опасным.По его словам, при жарке аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в чесноке, образуют акриламид. Это канцероген, который значительно повышает риск развития рака.Он также напомнил, что в день стоит употреблять не больше трех зубчиков чеснока, поскольку в больших количествах ингредиент может вызвать сильный дискомфорт в желудке.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/inoblog/20201023/248383277.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ&gt;&gt;</a></em></strong>
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РИА Новости
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wechat, общество

Назван популярный кулинарный прием, делающий чеснок смертельно опасным

09:42 23.10.2020 (обновлено: 12:24 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЧеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Один из пользователей китайской соцсети WeChat рекомендовал не жарить чеснок, поскольку такой способ приготовления может сделать полезный продукт смертельно опасным.
По его словам, при жарке аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в чесноке, образуют акриламид. Это канцероген, который значительно повышает риск развития рака.

"Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но будет способствовать сохранению аллицина и снизит образование акриламида", — объяснил пользователь.

Он также напомнил, что в день стоит употреблять не больше трех зубчиков чеснока, поскольку в больших количествах ингредиент может вызвать сильный дискомфорт в желудке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Яйцо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 15:55
Названы виды яиц, которые хуже яда
 
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