https://ria.ru/20201023/chesnok-1581132298.html
Назван популярный кулинарный прием, делающий чеснок смертельно опасным
Один из пользователей китайской соцсети WeChat рекомендовал не жарить чеснок, поскольку такой способ приготовления может сделать полезный продукт смертельно... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:42
2020-10-23T09:42
2020-10-23T12:24
wechat
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568478691_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_62437c5f2018c1fc684acf3411e421e5.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Один из пользователей китайской соцсети <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> рекомендовал не жарить чеснок, поскольку такой способ приготовления может сделать полезный продукт смертельно опасным.По его словам, при жарке аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в чесноке, образуют акриламид. Это канцероген, который значительно повышает риск развития рака.Он также напомнил, что в день стоит употреблять не больше трех зубчиков чеснока, поскольку в больших количествах ингредиент может вызвать сильный дискомфорт в желудке.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/inoblog/20201023/248383277.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ>></a></em></strong>
https://ria.ru/20201017/yaytsa-1580277653.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568478691_49:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_96a11f1793114b10d1410170ad4c7465.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wechat, общество