https://ria.ru/20201023/cherkesova-1581146564.html

Биография Бэллы Черкесовой

Бэлла Мухарбиевна Черкесова родилась 4 сентября 1985 года. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:21

2020-10-23T11:21

2020-10-23T11:46

россия

отставки и назначения - новости

бэлла черкесова

справки

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<a href="https://ria.ru/person_bella-cherkesova" target="_blank">Бэлла Мухарбиевна Черкесова</a> родилась 4 сентября 1985 года. В 2008 году окончила МГИМО по специальности журналист-международник.С 2008 по 2012 годы работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ.С 2012 по 2020 годы Черкесова <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/40258" target="_blank">работала</a> в Управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В частности, с 2014 года занималась вопросами развития медиаотрасли, с 2015 по 2019 возглавляла департамент развития средств массовой информации, а в 2019 году была <a href="https://telesputnik.ru/materials/persony/news/cherkesova-iz-administratsii-prezidenta-mozhet-smenit-volina-v-mintsifry-/" target="_blank">повышена до референта управления</a> и занимала эту должность до октября 2020 года.Черкесова разрабатывала меры, направленные на поддержку и развитие российских медиа, инициировала и участвовала в разработке отраслевых законопроектов, вела процесс финансирования государственных СМИ, обеспечивала защиту интересов российских средств массовой информации за рубежом и расширение информационного присутствия РФ.Кроме того, она координировала завершившийся в октябре 2019 года переход телевизионного вещания в России в цифровой формат.Совместно с Минцифры и МИД Черкесова представляла РФ на переговорах о сохранении и расширении присутствия российских СМИ в странах СНГ, включая вхождение российских телеканалов в цифровые эфирные мультиплексы, открытие представительств и расширение корреспондентской сети. Также она организовывала работу по расширению охвата российским иновещанием, включая запуск французской и немецкой версии телеканала RT, курировала расширение медиасотрудничества с Китаем, включая проведение ежегодных российско-китайских форумов СМИ, а также запуск в КНР первого российского телеканала на китайском языке "Катюша".Черкесова принимала активное участие в разработке и защите мер поддержки медиаотрасли в связи с ухудшением экономической ситуации из-за коронавируса.Она – член <a href="http://government.ru/docs/all/56334/" target="_blank">правительственной комиссии</a> по развитию телерадиовещания (по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента), входит в рабочую группу, которая занимается разработкой концепции развития телерадиовещательной отрасли.23 октября 2020 года <u><a href="https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581137639.html">назначена</a></u> заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Награждена орденом Почета, а также имеет благодарности президента и правительства РФ.Замужем, есть сын.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отставки и назначения - новости, бэлла черкесова, справки