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Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Бэллу Черкесову, ранее работавшую в администрации президента, куратором медиаотрасли в Минцифры, сообщила... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:14
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бэлла черкесова
михаил мишустин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назначил <a href="https://ria.ru/person_bella-cherkesova" target="_blank">Бэллу Черкесову</a>, ранее работавшую в администрации президента, куратором медиаотрасли в Минцифры, сообщила пресс-служба кабмина."Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201023/volin-1581135984.html
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бэлла черкесова, михаил мишустин, политика

Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова

10:14 23.10.2020 (обновлено: 19:13 23.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба Министерства цифрового развитияБэлла Черкесова
Бэлла Черкесова - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : пресс-служба Министерства цифрового развития
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Бэллу Черкесову, ранее работавшую в администрации президента, куратором медиаотрасли в Минцифры, сообщила пресс-служба кабмина.
"Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 10:02
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Бэлла ЧеркесоваМихаил МишустинПолитика
 
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