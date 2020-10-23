https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581137639.html

Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Бэллу Черкесову, ранее работавшую в администрации президента, куратором медиаотрасли в Минцифры, сообщила... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:14

2020-10-23T10:14

2020-10-23T19:13

бэлла черкесова

михаил мишустин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назначил <a href="https://ria.ru/person_bella-cherkesova" target="_blank">Бэллу Черкесову</a>, ранее работавшую в администрации президента, куратором медиаотрасли в Минцифры, сообщила пресс-служба кабмина."Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201023/volin-1581135984.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бэлла черкесова, михаил мишустин, политика