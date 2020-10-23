https://ria.ru/20201023/cage-1581016206.html
Николас Кейдж рассказал Мэрилину Мэнсону, как однажды выиграл в казино
Николас Кейдж рассказал в беседе с Мэрилином Мэнсоном для журнала Interview, как однажды выиграл в казино 20 тысяч долларов и тут же пожертвовал их на... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:21
2020-10-23T00:21
2020-10-23T00:30
культура
стиль жизни
новости культуры
николас кейдж
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
лас-вегас
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Николас Кейдж <a href="https://www.interviewmagazine.com/film/nicolas-cage-marilyn-manson-in-conversation" target="_blank">рассказал</a> в беседе с Мэрилином Мэнсоном для журнала Interview, как однажды выиграл в казино 20 тысяч долларов и тут же пожертвовал их на благотворительность. Актер и музыкант дружат уже много лет. На страницах издания они рассуждали о жизни и карьере Николаса Кейджа. Мэнсон спросил актера, как он относится к азартным играм, поскольку живет в Лас-Вегасе. "Последний раз я играл на деньги около 30 лет назад. Я был на Багамских островах, зашел в казино с таким чувством, что я сейчас все могу и все обязательно сложится наилучшим образом", — ответил он.Кейдж уточнил, что играл в рулетку, и с собой у него было 200 долларов, но ему очень повезло. "Через 20 минут у меня уже было не 200 долларов, а 20 тысяч. Тогда я пошел в детский дом, познакомился с детьми и директором и сказал: "Это вам". Я отдал ей эти деньги и больше никогда не играл. Если бы я начал, то тот удивительный момент потерял бы всю свою силу", — рассказал актер. Кейджа можно будет увидеть на экране в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта" (предполагаемая дата премьеры 19 марта 2021 года), в котором он сыграл самого себя.
https://ria.ru/20201019/jiujitsu-1579729548.html
лас-вегас
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, николас кейдж, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), лас-вегас
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости
. Николас Кейдж рассказал
в беседе с Мэрилином Мэнсоном для журнала Interview, как однажды выиграл в казино 20 тысяч долларов и тут же пожертвовал их на благотворительность.
Актер и музыкант дружат уже много лет. На страницах издания они рассуждали о жизни и карьере Николаса Кейджа.
Мэнсон спросил актера, как он относится к азартным играм, поскольку живет в Лас-Вегасе.
"Последний раз я играл на деньги около 30 лет назад. Я был на Багамских островах, зашел в казино с таким чувством, что я сейчас все могу и все обязательно сложится наилучшим образом", — ответил он.
Кейдж уточнил, что играл в рулетку, и с собой у него было 200 долларов, но ему очень повезло.
"Через 20 минут у меня уже было не 200 долларов, а 20 тысяч. Тогда я пошел в детский дом, познакомился с детьми и директором и сказал: "Это вам". Я отдал ей эти деньги и больше никогда не играл. Если бы я начал, то тот удивительный момент потерял бы всю свою силу", — рассказал актер.
Кейджа можно будет увидеть на экране в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта" (предполагаемая дата премьеры 19 марта 2021 года), в котором он сыграл самого себя.