https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html

Суд арестовал Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена

Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца политика и бизнесмена Анатолия Быкова в рамках расследования уголовного дела об организации... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:47

2020-10-23T13:47

2020-10-23T22:07

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

задержание анатолия быкова

анатолий быков

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца политика и бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a> в рамках расследования уголовного дела об организации убийства в 2005 году, сообщил журналистам адвокат Быкова Алексей Прохоров.Накануне Прохоров рассказал РИА Новости, что отпущенный судом под домашний арест Быков снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания краевого главка МВД в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> подал в суд ходатайство об аресте Быкова."Закончилось судебное заседание, по результатам которого Анатолию Петровичу вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 декабря 2020 года. По всей видимости, сегодня Анатолий Петрович опять окажется в следственном изоляторе № 1 по другому уголовному делу", — сказал Прохоров.По данным суда, Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК России ("Организация убийства по найму").По версии следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Быков пообещал своему знакомому 50 тысяч долларов за убийство 42-летнего жителя Красноярска — учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Тот согласился и стал следить за потерпевшим. Утром 18 января 2005 года около спуска к гаражам киллер не менее четырех раз выстрелил в мужчину. Как добавили в СК, после убийства Быков заплатил ему только пятую часть от обещанного вознаграждения.

https://ria.ru/20200930/kriminal-1577987958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярск, задержание анатолия быкова, анатолий быков, происшествия