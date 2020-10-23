https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html

Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"

Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает Variety. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T06:14

2020-10-23T06:14

2020-10-23T06:24

культура

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

netflix

виола дэвис

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", <a href="https://variety.com/2020/film/awards/chadwick-boseman-oscars-lead-ma-raineys-black-bottom-1234812211/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В картине, основанной на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона, рассказывается о певице Ма Рейни (Виола Дэвис), которую называли "матерью блюза", и ее разногласиях с амбициозным трубачом Леви (Чедвик Боузман) и менеджерами. Студия рассчитывает также выдвинуть Виолу Дэвис на "Оскар" как лучшую актрису и остальных участников проекта (Глинна Турмана, Колмана Доминго, Майкла Поттса и Тейлор Пейдж) как претендентов на награду за роль второго плана. Пока в истории премии только у одного фильма было более двух чернокожих номинантов ("Цветы лиловые полей" 1985 года). Звезда "Черной пантеры" может стать посмертным лауреатом премии "Оскар". Пока среди актеров известны только два таких случая: Питер Финч и Хит Леджер. Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака в августе текущего года.

https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, netflix, виола дэвис