https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает Variety. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T06:14
2020-10-23T06:14
2020-10-23T06:24
культура
чедвик боузман
кино и сериалы
новости культуры
netflix
виола дэвис
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", <a href="https://variety.com/2020/film/awards/chadwick-boseman-oscars-lead-ma-raineys-black-bottom-1234812211/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В картине, основанной на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона, рассказывается о певице Ма Рейни (Виола Дэвис), которую называли "матерью блюза", и ее разногласиях с амбициозным трубачом Леви (Чедвик Боузман) и менеджерами. Студия рассчитывает также выдвинуть Виолу Дэвис на "Оскар" как лучшую актрису и остальных участников проекта (Глинна Турмана, Колмана Доминго, Майкла Поттса и Тейлор Пейдж) как претендентов на награду за роль второго плана. Пока в истории премии только у одного фильма было более двух чернокожих номинантов ("Цветы лиловые полей" 1985 года). Звезда "Черной пантеры" может стать посмертным лауреатом премии "Оскар". Пока среди актеров известны только два таких случая: Питер Финч и Хит Леджер. Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака в августе текущего года.
https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, netflix, виола дэвис
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости
. Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает
Variety.
В картине, основанной на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона, рассказывается о певице Ма Рейни (Виола Дэвис), которую называли "матерью блюза", и ее разногласиях с амбициозным трубачом Леви (Чедвик Боузман) и менеджерами.
Студия рассчитывает также выдвинуть Виолу Дэвис на "Оскар" как лучшую актрису и остальных участников проекта (Глинна Турмана, Колмана Доминго, Майкла Поттса и Тейлор Пейдж) как претендентов на награду за роль второго плана. Пока в истории премии только у одного фильма было более двух чернокожих номинантов ("Цветы лиловые полей" 1985 года).
Звезда "Черной пантеры" может стать посмертным лауреатом премии "Оскар". Пока среди актеров известны только два таких случая: Питер Финч и Хит Леджер.
Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака в августе текущего года.