https://ria.ru/20201023/borisov-1581259382.html

Премьер Болгарии ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как узнал, что замминистра регионального развития Николай Нанков заразился... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:52

2020-10-23T18:52

2020-10-23T18:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

бойко борисов

болгария

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисов</a> сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как узнал, что замминистра регионального развития Николай Нанков заразился <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, пишет газета <a href="https://sofiaglobe.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sofia Globe</a>.По данным газеты, Борисов узнал о положительном результате теста Нанкова в пятницу в 16.00, при этом проба утреннего ПЦР-теста самого Борисова была отрицательной.Премьер рассказал, что последний раз контактировал с Нанковым пять дней назад.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, бойко борисов, болгария, общество