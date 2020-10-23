https://ria.ru/20201023/bombardirovki-1581276693.html

В Карабахе сообщили о бомбардировках Мартуни и Степанакерта

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили в пятницу о том, что города Мартуни и Степанакерт подверглись бомбардировке. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:47

2020-10-23T20:47

2020-10-23T20:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили в пятницу о том, что города Мартуни и <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a> подверглись бомбардировке."Мартуни и Степанакерт подвергаются бомбардировке", - говорится в Telegram-канале официального Инфоцентра НКР. Подробности не приводятся.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581270388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире