https://ria.ru/20201023/bolnitsa-1581183556.html

Под Челябинском достраивают первые корпуса новой инфекционной больницы

Первые два корпуса новой инфекционной больницы, строительство которой ведется с августа в Сосновском районе Челябинской области, планируется передать медикам в... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:58

2020-10-23T13:58

2020-10-23T16:01

челябинская область

алексей текслер

здоровье - общество

сосновский район

челябинская область

общество

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Первые два корпуса новой инфекционной больницы, строительство которой ведется с августа в Сосновском районе <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">Челябинской области</a>, планируется передать медикам в ближайшие дни, больница полностью будет сдана 1 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Челябинский губернатор <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler" target="_blank">Алексей Текслер</a> в пятницу посетил строительную площадку областной инфекционной больницы.Готовится помещение под компьютерный томограф, его доставка и установка планируется на следующей неделе, уточняется в сообщении. Кроме того, на зданиях устанавливаются осветительные короба наружной навигации – номера корпусов, номера палат, поясняет пресс-служба.По словам губернатора, все инженерные коммуникации готовы, по воде полностью все работы будут завершены 28 октября, по временной схеме вода и сейчас функционирует, тепло есть. "А 28 октября – итоговый срок, когда будет полностью готова вся инфраструктура, в том числе подъездные пути. Поставлена задача, чтобы было освещение. Все эти работы будут завершены вовремя, вместе со сдачей объекта", – цитирует пресс-служба слова Текслера.Глава региона обозначил, что строительная сдача объекта, как и планировалось, состоится 1 ноября. "Первого ноября мы строительную готовность принимаем вместе с медиками, и дальше объект передается им. По отдельным корпусам эта процедура начнется чуть раньше, но фактическая передача произойдет первого числа. Дальше в течение 7-10 дней будет полностью проверена готовность работы, и фактически в течение этих 10 дней здесь появятся первые пациенты. Так что в целом те договоренности, которые у нас были со строителями – выполняются. Вы помните, здесь в конце августа была забита первая свая. В целом, в части стройки я удовлетворен. Впервые мы такой объект строим в такие сроки", – отметил губернатор.Как пояснил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, готовы к сдаче первые корпуса - 1, 5 и 7, это лечебный, реанимационный и диагностический. "В понедельник нам передают первый корпус, начнем завозить медицинское оборудование, оно закуплено, мебель, кровати и так далее. Все нужно протестировать. По мере сдачи остальных объектов - продолжим работу", - цитирует пресс-служба минздрава региона слова Семенова.По его словам, медицинский персонал набран и готов приступать, и по мере открытия корпусов и поступления пациентов он будет прибавляться. "Мы понимаем, что новая инфекционная больница станет подразделением ОКБ №3, здесь уже есть главный врач, начмед, заведующая отделением, дополнительный штат сотрудников почти полностью укомплектован", - отметил он.По данным министра, пациентов в больницу будут привозить на скорой - система маршрутизации такова, что здесь принимают первичных пациентов, проводят диагностику и лечение. Не исключены переводы из других отделений, пояснил Семенов, добавив, что также здесь есть все необходимое для приема самых тяжелых пациентов.Кроме того, по данным министра, здесь есть и общежитие - сотрудник может жить в общежитии или после смены остаться в общежитии, находиться какой-то промежуток времени: там достаточно комфортные условия, есть все необходимое.По словам министра строительства и инфраструктуры области Виктора Тупикина, работа идет круглосуточно, сейчас на объекте трудятся от 700 до 800 человек, за два месяца сделан внушительный объем, строители работают очень активно и ответственно. "За оставшуюся неделю предстоит сделать довольно много, но готовность должна быть обеспечена. Всего в инфекционной больнице будет 11 корпусов. Что касается инфраструктуры, параллельно и синхронизировано ведется работа по очистным сооружениям, ливневым стокам, водопроводу и внутренней вентиляции", - добавил он.

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580520467.html

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579450737.html

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578836812.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, здоровье - общество, сосновский район, челябинская область, общество