https://ria.ru/20201023/boeviki-1581185195.html

МИД призвал срочно вывести иностранных боевиков из Карабаха

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов провел в пятницу встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:03

2020-10-23T14:03

2020-10-23T14:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вардан тоганян

олег сыромолотов

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Oleg_Syromolotov" target="_blank">Олег Сыромолотов</a> провел в пятницу встречу с послом Армении в Москве <a href="https://ria.ru/person_Vardan_Toganjan" target="_blank">Варданом Тоганяном</a>, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнули необходимость вывода из зоны конфликта боевиков из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Двадцать третьего октября состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации Варданом Тоганяном. Стороны провели обмен мнениями в контексте продолжающейся эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сообщили в МИД РФ.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вардан тоганян, олег сыромолотов, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире