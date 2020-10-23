https://ria.ru/20201023/bloger-1581163260.html
Юрист оценил вероятность реального срока для избившего девушку блогера
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), в прямом эфире бивший девушку головой об стол, вряд ли получит реальный срок, только если он ранее не привлекался к уголовной... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:15
2020-10-23T12:15
2020-10-23T12:15
youtube
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), в прямом эфире бивший девушку головой об стол, вряд ли получит реальный срок, только если он ранее не привлекался к уголовной ответственности, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Московская полиция завела на Бурима уголовное дело по статье "Побои", максимальная санкция которой - два года лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.Он отметил, что исход дела будет зависеть от позиции защиты и потерпевшей стороны. "Учитывая степень цинизма и жестокости, которая была продемонстрирована подозреваемым, говорить о том, что блогеру удастся избежать реального срока, преждевременно", - добавил юрист.Избиение модели Алены Ефремовой в "Москва-Сити" транслировалось в прямом эфире на канале Бурима в <a href="https://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank">YouTube</a>. По данным МВД, у девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.
https://ria.ru/20201020/bloger-1580597521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, происшествия
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), в прямом эфире бивший девушку головой об стол, вряд ли получит реальный срок, только если он ранее не привлекался к уголовной ответственности, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Московская полиция завела на Бурима уголовное дело по статье "Побои", максимальная санкция которой - два года лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.
"В том случае, если блогер ранее не привлекался к уголовной ответственности, вероятность реального срока, конечно, низкая. Но она так или иначе остается", - сказал Грибаков.
Он отметил, что исход дела будет зависеть от позиции защиты и потерпевшей стороны. "Учитывая степень цинизма и жестокости, которая была продемонстрирована подозреваемым, говорить о том, что блогеру удастся избежать реального срока, преждевременно", - добавил юрист.
Избиение модели Алены Ефремовой в "Москва-Сити" транслировалось в прямом эфире на канале Бурима в YouTube
. По данным МВД, у девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.