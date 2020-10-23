https://ria.ru/20201023/bloger-1581163260.html

Юрист оценил вероятность реального срока для избившего девушку блогера

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), в прямом эфире бивший девушку головой об стол, вряд ли получит реальный срок, только если он ранее не привлекался к уголовной... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:15

2020-10-23T12:15

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Блогер Андрей Бурим (Mellstroy), в прямом эфире бивший девушку головой об стол, вряд ли получит реальный срок, только если он ранее не привлекался к уголовной ответственности, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Московская полиция завела на Бурима уголовное дело по статье "Побои", максимальная санкция которой - два года лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.Он отметил, что исход дела будет зависеть от позиции защиты и потерпевшей стороны. "Учитывая степень цинизма и жестокости, которая была продемонстрирована подозреваемым, говорить о том, что блогеру удастся избежать реального срока, преждевременно", - добавил юрист.Избиение модели Алены Ефремовой в "Москва-Сити" транслировалось в прямом эфире на канале Бурима в <a href="https://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank">YouTube</a>. По данным МВД, у девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.

https://ria.ru/20201020/bloger-1580597521.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, происшествия