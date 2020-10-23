https://ria.ru/20201023/biryukov-1581159866.html

Власти Москвы выполнили более 8,5 тысяч заявок по доставке дров на дачи

Городские службы выполнили более 8,5 тысячи заявок по доставке дров на дачи москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил журналистам в пятницу заместитель РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:56

2020-10-23T11:56

2020-10-23T11:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы выполнили более 8,5 тысячи заявок по доставке дров на дачи москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции."За три недели выполнено более 8,5 тысячи таких заявок по доставке дров, работа продолжается", - подчеркнул Бирюков.По его словам, ежедневно выполняется примерно 350-400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/1580990176.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва