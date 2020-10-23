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Туризм
https://ria.ru/20201023/bilety-1581242548.html
РЖД ко Дню народного единства начали продавать билеты за 250 рублей
РЖД ко Дню народного единства продают билеты на ряд поездов с отправлением 4 ноября по цене от 250 рублей, сообщает компания. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:44
2020-10-23T17:50
туризм
новости - туризм
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> ко Дню народного единства продают билеты на ряд поездов с отправлением 4 ноября по цене от 250 рублей, сообщает компания."В рамках акции "Тариф Единство" пассажиры ряда поездов АО "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">ФПК</a>" (дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением 4 ноября могут приобрести билеты по цене от 250 рублей. Акция приурочена ко Дню народного единства и действует до 30 октября", - говорится в сообщении.Специальные условия распространяются на дневные скоростные поезда с местами для сидения, курсирующие в сообщении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеж</a>. Так, совершить поездку по сниженным ценам в праздничный день можно будет в скоростных поездах "Стриж", "Ласточка", "Иван Паристый" и других.Полный список маршрутов, включенных в акцию, опубликован на сайте компании.
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РИА Новости
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Новости
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новости - туризм, федеральная пассажирская компания, ржд, москва, общество

РЖД ко Дню народного единства начали продавать билеты за 250 рублей

17:44 23.10.2020 (обновлено: 17:50 23.10.2020)
 
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. РЖД ко Дню народного единства продают билеты на ряд поездов с отправлением 4 ноября по цене от 250 рублей, сообщает компания.
"В рамках акции "Тариф Единство" пассажиры ряда поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением 4 ноября могут приобрести билеты по цене от 250 рублей. Акция приурочена ко Дню народного единства и действует до 30 октября", - говорится в сообщении.
Специальные условия распространяются на дневные скоростные поезда с местами для сидения, курсирующие в сообщении МоскваНижний Новгород, Брянск, Смоленск, Белгород, Курск и Воронеж. Так, совершить поездку по сниженным ценам в праздничный день можно будет в скоростных поездах "Стриж", "Ласточка", "Иван Паристый" и других.
Полный список маршрутов, включенных в акцию, опубликован на сайте компании.
Интерьер купе в поезде - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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