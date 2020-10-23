https://ria.ru/20201023/bilety-1581242548.html

РЖД ко Дню народного единства начали продавать билеты за 250 рублей

РЖД ко Дню народного единства продают билеты на ряд поездов с отправлением 4 ноября по цене от 250 рублей, сообщает компания. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:44

2020-10-23T17:44

2020-10-23T17:50

туризм

новости - туризм

федеральная пассажирская компания

ржд

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> ко Дню народного единства продают билеты на ряд поездов с отправлением 4 ноября по цене от 250 рублей, сообщает компания."В рамках акции "Тариф Единство" пассажиры ряда поездов АО "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">ФПК</a>" (дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением 4 ноября могут приобрести билеты по цене от 250 рублей. Акция приурочена ко Дню народного единства и действует до 30 октября", - говорится в сообщении.Специальные условия распространяются на дневные скоростные поезда с местами для сидения, курсирующие в сообщении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> – <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеж</a>. Так, совершить поездку по сниженным ценам в праздничный день можно будет в скоростных поездах "Стриж", "Ласточка", "Иван Паристый" и других.Полный список маршрутов, включенных в акцию, опубликован на сайте компании.

https://ria.ru/20201006/tarify-1578505188.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, федеральная пассажирская компания, ржд, москва, общество