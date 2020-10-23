"Ждут не дождутся": что армии НАТО сделают с Украиной
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Очевидно, на Украине скоро наступит бум военного строительства. Президент Владимир Зеленский с помпой объявил о планах возведения сразу двух военно-морских баз на юге страны — "для защиты Черноморского региона". А ранее глава МИД Дмитрий Кулеба без ложной скромности попытался возложить эту почетную обязанность на западных союзников. Он признался в интервью BBC, что Киев готов выделить королевским ВМС Великобритании землю для базы в Николаевской области. О том, появится ли под боком у России новая военная инфраструктура, — в материале РИА Новости.
Задний двор
После военных учений "Объединенные усилия 2020" в Николаевской области, в которых участвовали 450 британских десантников, Кулеба заявил, что был бы не против, "если бы они там остались". И подчеркнул, что Великобритания всегда поддерживала стремление Украины к независимости и помогала дать отпор "российской агрессии". О том, что на самом деле думают о суверенитете Незалежной британские военные, лучше всего говорит запись в твиттере королевских вооруженных сил: "Мы приземлились на задний двор России".
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
Лондон на приглашение Киева пока ничего не ответил, однако продолжает активно действовать на этом направлении. Корабли королевских ВМС — постоянные гости в Черном море. В середине октября в порт Одессы прибыл эсминец противовоздушной обороны HMS Dragon. А в конце августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке украинских военных моряков.
Военно-техническое сотрудничество двух государств крепнет. Ранее Владимир Зеленский подписал соглашение с кредитным агентством Великобритании, благодаря которому англичане построят для Военно-морских сил Украины ракетные катера по стандартам НАТО.
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Тем не менее о полноценной британской базе в Николаевской области до Кулебы никто всерьез не высказывался. Размещение иностранной военной инфраструктуры прямо запрещено 17-й статьей Конституции Украины. Впрочем, когда Крым был под властью Киева, в Севастополе базировался Черноморский флот России — на это было отдельное соглашение. В теории ничто не мешает украинским властям сделать "исключение" и для британцев.
Местных не пускать
Этот сценарий совсем не выглядит фантастикой, ведь ближайшие союзники британцев — американцы — довольно давно "облизываются" на украинское побережье. Так, 25 июля 2017-го в Очакове, всего в 150 километрах от Крыма, состоялась торжественная церемония закладки военно-морского оперативного центра. Возведением объекта занимались только американские специалисты, украинцев на базу не пустили. Минувшим летом власти заявили о завершении строительства. Но вся информация засекречена.
В ВМС США военно-морские оперативные центры — это штабы по организации управления оперативного уровня, предназначенные для гибкого применения флотских сил в разных операциях. Этот объект находится на территории Очаковской военно-морской базы ВМСУ, неподалеку от 73-го морского центра спецопераций, в чьи задачи входит диверсионная деятельность. Очевидно, одна из главных функций американской базы — слежение за Черноморским флотом России. Формально центр построен для нужд ВМСУ, но хозяйничают там американцы.
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
Кроме того, ВМС США модернизируют причалы в Очакове и Николаеве, чтобы эти порты могли принимать сразу несколько боевых кораблей стран НАТО. Таким образом, экспансия Североатлантического альянса в Черное море налицо. А в этом регионе у Запада только один потенциальный противник — Россия.
Школы и лаборатории
Доступ к Черному морю есть у трех стран НАТО — Турции, Болгарии и Румынии. Однако американцы никогда не скрывали стремления продвинуться дальше на восток. В качестве главного приза они рассматривали Крым. Первый звонок прозвенел летом 2006-го, когда американо-украинские военные учения Sea Breeze проводились в акватории полуострова. Десятки тысяч крымчан вышли на улицы, возмущенные "ползучей интервенцией" США. Натовских военных возили по полуострову с вооруженной охраной, а учения быстро свернули.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020
Но американцы сдаваться не собирались. Пятого сентября 2013-го портал госзакупок США опубликовал тендер на реконструкцию севастопольской школы № 5 под инженерную базу ВМС. Стоимость работ оценивали в 250-500 тысяч долларов. Заказчик — Инженерное командование ВМС. Его специалисты занимаются проектированием, строительством, обслуживанием береговых объектов и обеспечением инфраструктуры для американского флота. Эксперты уверены, что Пентагон намеревался по-тихому открыть в Крыму разведывательный центр для прослушивания телефонных разговоров и военных радиочастот. Однако вскоре после присоединения полуострова к России тендер отменили.
Гораздо больших успехов американцы добились с биологическими базами-лабораториями. В апреле посольство США официально признало, что на Украине действуют не менее 15 таких объектов, курируемых Пентагоном. Сообщили, что первые лаборатории открыли еще в 2005-м, при Викторе Ющенко. В Вашингтоне утверждают, что это исключительно мирные, научные объекты, однако конкретики избегают. По мнению аналитиков, в лабораториях разрабатывают биологическое оружие.
Страна-полигон
И без новых баз военные НАТО постоянно находятся на Украине. Яворовский полигон во Львовской области еще с 2014-го стал вотчиной для натовских инструкторов, обучающих солдат и офицеров ВСУ премудростям современной войны.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортера БТР-3 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортера БТР-3 на Яворовском полигоне во Львовской области
Западные контингенты работают по ротации, ежегодно сменяясь. На полигоне построили казармы и всю необходимую инфраструктуру. По самым скромным оценкам, инструкторы альянса обучили уже около десяти тысяч бойцов. На Украину приезжают военные специалисты из Великобритании, Израиля, Канады, Литвы, Польши, США, Хорватии, Швеции и Эстонии.
В последнее время в воздушном пространстве Украины НАТО регулярно проводит учения. В сентябре стратегические бомбардировщики ВВС США неоднократно приближались к российским границам со стороны Крыма. По информации Минобороны, американцы отрабатывали ядерные удары по целям на полуострове. Их прикрывали истребители ВВС ВСУ.