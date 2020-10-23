https://ria.ru/20201023/batmanluna-1581237585.html

Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала ее фото после операции

Мать девочки из США Луны Феннер с родимым пятном на лице опубликовала в инстаграме фотографии ребенка после очередной операции. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:28

2020-10-23T17:28

2020-10-23T17:56

россия

луна феннер

краснодарский край

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156178/09/1561780981_0:241:3005:1931_1400x0_80_0_0_9cb341e606bf3581bf9d46772b707583.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Мать девочки из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_luna-fenner/">Луны Феннер</a> с родимым пятном на лице опубликовала в инстаграме фотографии ребенка после очередной операции.Она также назвала причины, по которым решила лечить дочь в России. Женщина отметила, что Луна уже через два часа после операции вернулась к нормальной жизни. По словам матери, сейчас девочка вообще не плачет от боли. Время лечения составит полтора года вместо пяти лет, предложенных американскими врачами. Врач-онколог Павел Попов рассказал об успехах и сложностях при лечении Луны Феннер от невуса. "Глазки частично освобождены от невуса, носик, ну и щечка сейчас в процессе", — рассказал Попов телеканалу <a href="https://www.ntv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> об очередном этапе лечения. При этом врач рассказал и о сложностях с удалением пятна на краях век. "Это было самое сложное. Потому что здесь сама кожа очень тонкая, веко очень тонкое", — пояснил он. Американка Луна Феннер стала известна как девочка с "пятном Бэтмена" — покрывшим почти все лицо меланоцитарным невусом. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.В США предложили излечить девочку от недуга с помощью 80 операций общей стоимостью свыше 400 тысяч долларов, но краснодарские врачи предложили более щадящий метод лечения — без хирургического вмешательства. Прошлой осенью девочка вместе с матерью прилетели в Россию.

https://ria.ru/20191130/1561770229.html

https://ria.ru/20200304/1568146638.html

Рома Филл Даже не знаю какими словами выразить восхищение краснодарскими врачами. Просто гордость за наших врачей берёт. А маленькой девочке Луне - полное выздоровление и счастье в жизни. Она свою долю испытаний получила сполна. 202

Сергей «У нас хорошие новости! Недостающие 60 тыс. долларов за лечение были полностью погашены. У нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Хотели бы поблагодарить каждого из вас, кто помогал нам, кто молился за нас каждый день. Особые слова благодарности выражаем нашему русскому Санте Клаусу, который оплатил счет, избавив наши сердца от стресса и страха», – написала Кэрол Феннер в своем Instagram-аккаунте. Она добавила, что страницу сбора средств закрывают, так как операции Луны оплачены." 25

12

россия

краснодарский край

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна феннер, краснодарский край, сша, общество