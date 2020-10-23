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Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала ее фото после операции
Мать девочки из США Луны Феннер с родимым пятном на лице опубликовала в инстаграме фотографии ребенка после очередной операции. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:28
2020-10-23T17:56
россия
луна феннер
краснодарский край
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Мать девочки из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_luna-fenner/">Луны Феннер</a> с родимым пятном на лице опубликовала в инстаграме фотографии ребенка после очередной операции.Она также назвала причины, по которым решила лечить дочь в России. Женщина отметила, что Луна уже через два часа после операции вернулась к нормальной жизни. По словам матери, сейчас девочка вообще не плачет от боли. Время лечения составит полтора года вместо пяти лет, предложенных американскими врачами. Врач-онколог Павел Попов рассказал об успехах и сложностях при лечении Луны Феннер от невуса. "Глазки частично освобождены от невуса, носик, ну и щечка сейчас в процессе", — рассказал Попов телеканалу <a href="https://www.ntv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> об очередном этапе лечения. При этом врач рассказал и о сложностях с удалением пятна на краях век. "Это было самое сложное. Потому что здесь сама кожа очень тонкая, веко очень тонкое", — пояснил он. Американка Луна Феннер стала известна как девочка с "пятном Бэтмена" — покрывшим почти все лицо меланоцитарным невусом. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.В США предложили излечить девочку от недуга с помощью 80 операций общей стоимостью свыше 400 тысяч долларов, но краснодарские врачи предложили более щадящий метод лечения — без хирургического вмешательства. Прошлой осенью девочка вместе с матерью прилетели в Россию.
https://ria.ru/20191130/1561770229.html
https://ria.ru/20200304/1568146638.html
Даже не знаю какими словами выразить восхищение краснодарскими врачами. Просто гордость за наших врачей берёт. А маленькой девочке Луне - полное выздоровление и счастье в жизни. Она свою долю испытаний получила сполна.
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«У нас хорошие новости! Недостающие 60 тыс. долларов за лечение были полностью погашены. У нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Хотели бы поблагодарить каждого из вас, кто помогал нам, кто молился за нас каждый день. Особые слова благодарности выражаем нашему русскому Санте Клаусу, который оплатил счет, избавив наши сердца от стресса и страха», – написала Кэрол Феннер в своем Instagram-аккаунте. Она добавила, что страницу сбора средств закрывают, так как операции Луны оплачены."
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россия
краснодарский край
сша
РИА Новости
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россия, луна феннер, краснодарский край, сша, общество

Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала ее фото после операции

17:28 23.10.2020 (обновлено: 17:56 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с "маской Бэтмена"
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мать девочки из США Луны Феннер с родимым пятном на лице опубликовала в инстаграме фотографии ребенка после очередной операции.
Она также назвала причины, по которым решила лечить дочь в России. Женщина отметила, что Луна уже через два часа после операции вернулась к нормальной жизни.
По словам матери, сейчас девочка вообще не плачет от боли. Время лечения составит полтора года вместо пяти лет, предложенных американскими врачами.
"Результаты выходят за рамки наших ожиданий и улучшаются с каждым днем", — добавила Каролина.
Врач-онколог Павел Попов рассказал об успехах и сложностях при лечении Луны Феннер от невуса.
"Глазки частично освобождены от невуса, носик, ну и щечка сейчас в процессе", — рассказал Попов телеканалу НТВ об очередном этапе лечения.
Операция девочки с пятном Бэтмена - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 01:12
Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
При этом врач рассказал и о сложностях с удалением пятна на краях век.
"Это было самое сложное. Потому что здесь сама кожа очень тонкая, веко очень тонкое", — пояснил он.
Американка Луна Феннер стала известна как девочка с "пятном Бэтмена" — покрывшим почти все лицо меланоцитарным невусом. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.
В США предложили излечить девочку от недуга с помощью 80 операций общей стоимостью свыше 400 тысяч долларов, но краснодарские врачи предложили более щадящий метод лечения — без хирургического вмешательства. Прошлой осенью девочка вместе с матерью прилетели в Россию.
Девочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
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Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
 
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РоссияЛуна ФеннерКраснодарский крайСШАОбщество
 
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