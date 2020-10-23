https://ria.ru/20201023/ayza-1581165117.html

"По-нищебродски": Айза высмеяла Тимати с кроссовками "за два миллиона"

Певица и телеведущая Айза Долматова раскритиковала в Instagram рэпера Тимати. 35-летняя знаменитость возмутилась дорогостоящей обувью исполнителя, которую тот... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:48

2020-10-23T12:48

2020-10-23T12:48

шоубиз

айза долматова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156361/33/1563613362_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6810a2100703e9f6462af4f4618c0a3.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Певица и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_ayza-dolmatova" target="_blank">Айза Долматова</a> раскритиковала в <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank">Instagram</a> рэпера Тимати. 35-летняя знаменитость возмутилась дорогостоящей обувью исполнителя, которую тот выставил напоказ в Сети.Ранее новый герой восьмого сезона шоу "Холостяк" опубликовал у себя в микроблоге фото новых кроссовок, цена которых превышает 800 тысяч рублей. Айза посчитала такую демонстрацию роскоши мещанством.- Может, это меня одну цепляет. Но понтоваться дорогущими вещами - разве это не тупо? У многих есть классные кроссы и сумки. Зачем это показывать всему миру? Мне одной кажется, что это выглядит по-мещански и по-нищебродски? В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Алё, Тимати" — высказалась Insta-звезда.Также Айза отметила, что было бы здорово, если бы люди в Сети делились своими достижениями и интеллектуальным богатством, а не "падали на дно".

https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айза долматова