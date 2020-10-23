https://ria.ru/20201023/ayza-1581165117.html
"По-нищебродски": Айза высмеяла Тимати с кроссовками "за два миллиона"
Певица и телеведущая Айза Долматова раскритиковала в Instagram рэпера Тимати. 35-летняя знаменитость возмутилась дорогостоящей обувью исполнителя, которую тот... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:48
2020-10-23T12:48
2020-10-23T12:48
шоубиз
айза долматова
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Певица и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_ayza-dolmatova" target="_blank">Айза Долматова</a> раскритиковала в <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank">Instagram</a> рэпера Тимати. 35-летняя знаменитость возмутилась дорогостоящей обувью исполнителя, которую тот выставил напоказ в Сети.Ранее новый герой восьмого сезона шоу "Холостяк" опубликовал у себя в микроблоге фото новых кроссовок, цена которых превышает 800 тысяч рублей. Айза посчитала такую демонстрацию роскоши мещанством.- Может, это меня одну цепляет. Но понтоваться дорогущими вещами - разве это не тупо? У многих есть классные кроссы и сумки. Зачем это показывать всему миру? Мне одной кажется, что это выглядит по-мещански и по-нищебродски? В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Алё, Тимати" — высказалась Insta-звезда.Также Айза отметила, что было бы здорово, если бы люди в Сети делились своими достижениями и интеллектуальным богатством, а не "падали на дно".
https://ria.ru/20201008/reaktsiya-1578859977.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айза долматова
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости
. Певица и телеведущая Айза Долматова
раскритиковала в Instagram
рэпера Тимати. 35-летняя знаменитость возмутилась дорогостоящей обувью исполнителя, которую тот выставил напоказ в Сети.
Ранее новый герой восьмого сезона шоу "Холостяк" опубликовал у себя в микроблоге фото новых кроссовок, цена которых превышает 800 тысяч рублей. Айза посчитала такую демонстрацию роскоши мещанством.
- Может, это меня одну цепляет. Но понтоваться дорогущими вещами - разве это не тупо? У многих есть классные кроссы и сумки. Зачем это показывать всему миру? Мне одной кажется, что это выглядит по-мещански и по-нищебродски? В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Алё, Тимати" — высказалась Insta-звезда.
Также Айза отметила, что было бы здорово, если бы люди в Сети делились своими достижениями и интеллектуальным богатством, а не "падали на дно".