https://ria.ru/20201023/avstriya-1581241801.html

В Австрии выпустили марку из туалетной бумаги с символом соцдистанции

Австрийская почта выпустила почтовую марку, посвященную социальному дистанцированию во времена коронавируса и сделанную из трехслойной туалетной бумаги,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:41

2020-10-23T17:41

2020-10-23T17:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Австрийская почта выпустила почтовую марку, посвященную социальному дистанцированию во времена <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и сделанную из трехслойной туалетной бумаги, средства от продажи пойдут на благотворительность.На марке изображен слоненок, ставший символом социального дистанцирования, после того как правительство выпустило рекламу, в которой жителей <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> призвали соблюдать дистанцию в один метр - "равную длине одного слоненка"."Слоненок должен помочь правильно оценить и соблюдать эту дистанцию, поэтому он изображен как символ", - говорится в пресс-релизе компании. Для сравнения показаны изображения других животных - сантиметровая муха и 10-сантиметровая мышь."Инновационным был и использованный материал: как ироничный намек на панические покупки, которые многие обеспокоенные люди делали в начале локдауна, блок с маркой был изготовлен из настоящей туалетной бумаги... с самоклеящейся пленкой на обратной стороне", - отмечает почта.При этом отмечается, что "серьезность ситуации не будет забыта": доплата в 2,75 евро от стоимости марки пойдет на благотворительные цели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20200722/1574686382.html

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австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, австрия, в мире