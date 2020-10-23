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https://ria.ru/20201023/avstriya-1581241801.html
В Австрии выпустили марку из туалетной бумаги с символом соцдистанции
Австрийская почта выпустила почтовую марку, посвященную социальному дистанцированию во времена коронавируса и сделанную из трехслойной туалетной бумаги,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:41
2020-10-23T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Австрийская почта выпустила почтовую марку, посвященную социальному дистанцированию во времена <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и сделанную из трехслойной туалетной бумаги, средства от продажи пойдут на благотворительность.На марке изображен слоненок, ставший символом социального дистанцирования, после того как правительство выпустило рекламу, в которой жителей <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> призвали соблюдать дистанцию в один метр - "равную длине одного слоненка"."Слоненок должен помочь правильно оценить и соблюдать эту дистанцию, поэтому он изображен как символ", - говорится в пресс-релизе компании. Для сравнения показаны изображения других животных - сантиметровая муха и 10-сантиметровая мышь."Инновационным был и использованный материал: как ироничный намек на панические покупки, которые многие обеспокоенные люди делали в начале локдауна, блок с маркой был изготовлен из настоящей туалетной бумаги... с самоклеящейся пленкой на обратной стороне", - отмечает почта.При этом отмечается, что "серьезность ситуации не будет забыта": доплата в 2,75 евро от стоимости марки пойдет на благотворительные цели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20200722/1574686382.html
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австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, австрия, в мире

В Австрии выпустили марку из туалетной бумаги с символом соцдистанции

17:41 23.10.2020
 
© REUTERS / Leonhard FoegerАвстрийская почтовая марка, посвященная социальному дистанцированию во времена коронавируса
Австрийская почтовая марка, посвященная социальному дистанцированию во времена коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Австрийская почта выпустила почтовую марку, посвященную социальному дистанцированию во времена коронавируса и сделанную из трехслойной туалетной бумаги, средства от продажи пойдут на благотворительность.
На марке изображен слоненок, ставший символом социального дистанцирования, после того как правительство выпустило рекламу, в которой жителей Австрии призвали соблюдать дистанцию в один метр - "равную длине одного слоненка".

Weil Klopapier 2020 wirklich wichtig war & ist. 🧻💛 Wir präsentieren: die Corona-Briefmarke. 🐘 https://www.post.at/p/z/sondermarke-corona

Опубликовано Österreichische Post AG Пятница, 23 октября 2020 г.
"Слоненок должен помочь правильно оценить и соблюдать эту дистанцию, поэтому он изображен как символ", - говорится в пресс-релизе компании. Для сравнения показаны изображения других животных - сантиметровая муха и 10-сантиметровая мышь.
"Инновационным был и использованный материал: как ироничный намек на панические покупки, которые многие обеспокоенные люди делали в начале локдауна, блок с маркой был изготовлен из настоящей туалетной бумаги... с самоклеящейся пленкой на обратной стороне", - отмечает почта.
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При этом отмечается, что "серьезность ситуации не будет забыта": доплата в 2,75 евро от стоимости марки пойдет на благотворительные цели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АвстрияВ мире
 
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