В Австрии выпустили марку из туалетной бумаги с символом соцдистанции
© REUTERS / Leonhard FoegerАвстрийская почтовая марка, посвященная социальному дистанцированию во времена коронавируса
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Австрийская почта выпустила почтовую марку, посвященную социальному дистанцированию во времена коронавируса и сделанную из трехслойной туалетной бумаги, средства от продажи пойдут на благотворительность.
На марке изображен слоненок, ставший символом социального дистанцирования, после того как правительство выпустило рекламу, в которой жителей Австрии призвали соблюдать дистанцию в один метр - "равную длине одного слоненка".
Weil Klopapier 2020 wirklich wichtig war & ist. 🧻💛 Wir präsentieren: die Corona-Briefmarke. 🐘 https://www.post.at/p/z/sondermarke-coronaОпубликовано Österreichische Post AG Пятница, 23 октября 2020 г.
"Слоненок должен помочь правильно оценить и соблюдать эту дистанцию, поэтому он изображен как символ", - говорится в пресс-релизе компании. Для сравнения показаны изображения других животных - сантиметровая муха и 10-сантиметровая мышь.
"Инновационным был и использованный материал: как ироничный намек на панические покупки, которые многие обеспокоенные люди делали в начале локдауна, блок с маркой был изготовлен из настоящей туалетной бумаги... с самоклеящейся пленкой на обратной стороне", - отмечает почта.
При этом отмечается, что "серьезность ситуации не будет забыта": доплата в 2,75 евро от стоимости марки пойдет на благотворительные цели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф