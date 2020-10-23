https://ria.ru/20201023/aviakatastrofa-1581133099.html

Стали известны причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом установила причины аварии, среди них есть как ошибки пилотов, так и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:47

2020-10-23T09:47

2020-10-23T18:55

ан-26

харьков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577807549_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_5ba87465fbb4411dc0e096868eb9ebd8.jpg

<strong>КИЕВ, 23 окт — РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> установила причины аварии, среди них есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, сообщил вице-премьер Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет эту комиссию.Он сообщил, что в четверг комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании кабинета министров Украины 28 октября."Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", — цитирует Уруского агентство РБК-Украина.По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные. Так, среди ряда причин есть и ошибки пилотов, и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры"). Вице-премьер отметил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль."К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого — последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", — добавил он.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/an-26-1578718426.html

4

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, харьков, украина, в мире