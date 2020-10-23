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Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"

Американская актриса Сигурни Уивер рассказала, с какими сложностями она столкнулась на съемках "Аватара 2", сообщает The Independent. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:42

2020-10-23T10:42

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Американская актриса Сигурни Уивер рассказала, с какими сложностями она столкнулась на съемках "Аватара 2", <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/sigourney-weaver-avatar-2-sequels-underwater-release-date-b1178995.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent.Уивер, сыгравшая в оригинальном фильме 2009 года биолога Грейс Огустин, вернулась к своей роли во второй части, съемки которой недавно завершились в Новой Зеландии. Она также примет участие в других сиквелах франшизы. Актриса поделилась, что ей было тяжело сниматься под водой. Для этого ей пришлось заранее тренироваться задерживать дыхание более, чем на шесть минут. "Это было непросто, — рассказала 71-летняя актриса, — Но именно для этого я тренировалась. И мне очень хотелось, чтобы у меня все получилось"."Еще я не хотела, чтобы все про меня думали: "Она слишком старая, она не сможет этого сделать", — добавила она.Во время съемок под водой к поясу Уивер были привязаны грузы, и команда профессиональных ныряльщиков поднимала ее на поверхность через определенные интервалы.Актриса подчеркнула, что сниматься в таком формате ей понравилось. "Я всегда получаю от вселенной значительно больше, чем то, что могу себе представить. Вместо: "Нет, у тебя это не получится" я говорю себе: "Дайте мне попробовать, а потом посмотрим", — прокомментировала Уивер. Изначально предполагалось, что "Аватар 2" выйдет в декабре 2021 года, но премьера была отложена из-за пандемии. Пока ожидается, что третья, четвертая и пятая часть франшизы будут готовы к декабрю 2028 года.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, аватар, сигурни уивер, новая зеландия