https://ria.ru/20201023/astrazeneca-1581286753.html

WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины

Американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в США, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:48

2020-10-23T22:48

2020-10-23T22:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

astrazeneca

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в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal </a>со ссылкой на источник.По данным газеты, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) несколько недель исследовало два случая возникновения у добровольцев возможного побочного эффекта. В результате FDA не нашло доказательств того, что вакцина была причиной его появления, но и не исключило этого полностью.Сообщается, что во вторник FDA уведомило AstraZeneca о принятом решении. В то же время ведомство намерено обязать компанию информировать участников исследований о случаях возникновения возможных нежелательных эффектов у других добровольцев, а также отслеживать появление у них любых неврологических осложнений.Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания - поперечного миелита.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/vaktsina-1580963270.html

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580714460.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , великобритания, сша, в мире