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https://ria.ru/20201023/astrazeneca-1581286753.html
WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
Американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в США, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:48
2020-10-23T22:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
astrazeneca
великобритания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal </a>со ссылкой на источник.По данным газеты, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) несколько недель исследовало два случая возникновения у добровольцев возможного побочного эффекта. В результате FDA не нашло доказательств того, что вакцина была причиной его появления, но и не исключило этого полностью.Сообщается, что во вторник FDA уведомило AstraZeneca о принятом решении. В то же время ведомство намерено обязать компанию информировать участников исследований о случаях возникновения возможных нежелательных эффектов у других добровольцев, а также отслеживать появление у них любых неврологических осложнений.Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания - поперечного миелита.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/vaktsina-1580963270.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , великобритания, сша, в мире

WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины

22:48 23.10.2020
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным газеты, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) несколько недель исследовало два случая возникновения у добровольцев возможного побочного эффекта. В результате FDA не нашло доказательств того, что вакцина была причиной его появления, но и не исключило этого полностью.
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Надо выяснять. Гинцбург о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
Сообщается, что во вторник FDA уведомило AstraZeneca о принятом решении. В то же время ведомство намерено обязать компанию информировать участников исследований о случаях возникновения возможных нежелательных эффектов у других добровольцев, а также отслеживать появление у них любых неврологических осложнений.
Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания - поперечного миелита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыAstraZenecaВеликобританияСШАВ мире
 
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