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https://ria.ru/20201023/apteka-1581137258.html
Власти Москвы опровергли данные о дефиците лекарств от COVID-19
Московский департамент здравоохранения прокомментировал сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-19 в столичных аптеках. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:08
2020-10-23T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Московский департамент здравоохранения прокомментировал сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-19 в столичных аптеках.В депздраве добавили, что медицинские учреждения сформировали большой запас противовирусных, антибактериальных препаратов, в том числе антибиотиков и таких лекарств, как азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин и клавулановая кислота, левофлоксацин, а также средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581135554.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы опровергли данные о дефиците лекарств от COVID-19

10:08 23.10.2020 (обновлено: 11:06 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московский департамент здравоохранения прокомментировал сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-19 в столичных аптеках.

"Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача", — подчеркнули власти.

В депздраве добавили, что медицинские учреждения сформировали большой запас противовирусных, антибактериальных препаратов, в том числе антибиотиков и таких лекарств, как азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин и клавулановая кислота, левофлоксацин, а также средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.
В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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