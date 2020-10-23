https://ria.ru/20201023/apteka-1581137258.html
Власти Москвы опровергли данные о дефиците лекарств от COVID-19
Московский департамент здравоохранения прокомментировал сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-19 в столичных аптеках. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:08
2020-10-23T10:08
2020-10-23T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Московский департамент здравоохранения прокомментировал сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-19 в столичных аптеках.В депздраве добавили, что медицинские учреждения сформировали большой запас противовирусных, антибактериальных препаратов, в том числе антибиотиков и таких лекарств, как азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин и клавулановая кислота, левофлоксацин, а также средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581135554.html
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московский департамент здравоохранения прокомментировал сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-19 в столичных аптеках.
"Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача", — подчеркнули власти.
В депздраве добавили, что медицинские учреждения сформировали большой запас противовирусных, антибактериальных препаратов, в том числе антибиотиков и таких лекарств, как азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин и клавулановая кислота, левофлоксацин, а также средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.
В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно "Фавипиравир" включили в список жизненно важных лекарств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.