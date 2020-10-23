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https://ria.ru/20201023/apfelbaum-1581149626.html
Осужденная по делу "Седьмой студии" Апфельбаум заболела COVID-19
Осужденная по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая чиновница Софья Апфельбаум заболела коронавирусом, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:09
2020-10-23T11:25
алексей малобродский
юрий итин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
софья апфельбаум
седьмая студия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Осужденная по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая чиновница <a href="http://ria.ru/person_Sofja_Apfelbaum/" target="_blank" data-auto="true">Софья Апфельбаум</a> заболела коронавирусом, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова."Она заболела. Сдала анализ, и у нее подтвердился коронавирус", - сказала адвокат.Она пояснила, что следующий визит к врачу назначен на 27 октября, тогда станет понятно, на какую дату будет отложено заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалоб на приговор по делу "<a href="http://ria.ru/organization_Sedmaja_studija/" target="_blank" data-auto="true">Седьмой студии</a>", главным фигурантом которого является режиссер <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Серебренников</a>. Заседание должно пройти сегодня.Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверит законность всего приговора в целом.Двадцать шестого июня суд приговорил Серебренникова, продюсера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Malobrodskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Малобродского</a> и бывшего гендиректора "Седьмой студии" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Itin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Итина</a> к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минкульта</a> Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200706/1573972988.html
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алексей малобродский, юрий итин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, софья апфельбаум, седьмая студия, происшествия

Осужденная по делу "Седьмой студии" Апфельбаум заболела COVID-19

11:09 23.10.2020 (обновлено: 11:25 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Осужденная по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая чиновница Софья Апфельбаум заболела коронавирусом, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.
"Она заболела. Сдала анализ, и у нее подтвердился коронавирус", - сказала адвокат.
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 18:51
Фигурантка дела "Седьмой студии" Апфельбаум обжаловала приговор
Она пояснила, что следующий визит к врачу назначен на 27 октября, тогда станет понятно, на какую дату будет отложено заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалоб на приговор по делу "Седьмой студии", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников. Заседание должно пройти сегодня.
Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверит законность всего приговора в целом.
Двадцать шестого июня суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаАлексей МалобродскийЮрий ИтинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Софья АпфельбаумСедьмая студияПроисшествия
 
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