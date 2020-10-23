https://ria.ru/20201023/apfelbaum-1581149626.html

Осужденная по делу "Седьмой студии" Апфельбаум заболела COVID-19

Осужденная по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая чиновница Софья Апфельбаум заболела коронавирусом, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:09

2020-10-23T11:09

2020-10-23T11:25

алексей малобродский

юрий итин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

софья апфельбаум

седьмая студия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Осужденная по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая чиновница <a href="http://ria.ru/person_Sofja_Apfelbaum/" target="_blank" data-auto="true">Софья Апфельбаум</a> заболела коронавирусом, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова."Она заболела. Сдала анализ, и у нее подтвердился коронавирус", - сказала адвокат.Она пояснила, что следующий визит к врачу назначен на 27 октября, тогда станет понятно, на какую дату будет отложено заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалоб на приговор по делу "<a href="http://ria.ru/organization_Sedmaja_studija/" target="_blank" data-auto="true">Седьмой студии</a>", главным фигурантом которого является режиссер <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Серебренников</a>. Заседание должно пройти сегодня.Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверит законность всего приговора в целом.Двадцать шестого июня суд приговорил Серебренникова, продюсера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Malobrodskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Малобродского</a> и бывшего гендиректора "Седьмой студии" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Itin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Итина</a> к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минкульта</a> Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200706/1573972988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей малобродский, юрий итин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, софья апфельбаум, седьмая студия, происшествия