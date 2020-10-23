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https://ria.ru/20201023/antibiotiki-1581124686.html
В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19
Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:21
2020-10-23T09:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов."Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию", - сказал Козлов, которого цитирует пресс-служба Минздрава.Во многих аптеках страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, зачастую их закупают впрок, а нередко самостоятельно принимают антибиотики "для профилактики", уточнил Козлов.Он отметил, что использование антибиотиков не по назначению может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений."Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам", - подчеркнул Козлов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

08:21 23.10.2020 (обновлено: 09:05 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичФармацевтическое производство
Фармацевтическое производство - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
"Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию", - сказал Козлов, которого цитирует пресс-служба Минздрава.
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Во многих аптеках страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, зачастую их закупают впрок, а нередко самостоятельно принимают антибиотики "для профилактики", уточнил Козлов.
Он отметил, что использование антибиотиков не по назначению может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений.
"Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам", - подчеркнул Козлов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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