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https://ria.ru/20201023/abdrazakov-1581215579.html
Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на сцену
Оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступит в субботу на сцене Большого театра, сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенного коронавируса и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:10
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культура
коронавирус в россии
опера
новости культуры
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
пласидо доминго
большой театр
анна нетребко
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступит в субботу на сцене Большого театра, сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенного коронавируса и рад вернуться на сцену."После болезни я себя чувствую хорошо. Голос вроде бы звучит. Все нормально. Нужно немножко времени, чтобы восстановиться полностью, чувствовать себя на 100%", - рассказал Абдразаков журналистам.Он отметил, что счастлив вернуться на сцену Большого театра, выступая среди великолепных певцов. "Спасибо большое руководству Большого театра и непосредственно виновнику торжества - Пласидо Доминго", - добавил он.Концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", который пройдет 24 октября в Большом театре, собрал команду выдающихся певцов со всего мира, в том числе и тех, кто выступит на этой прославленной сцене впервые. Прозвучат арии и ансамбли из классического оперного репертуара.Большой впервые примет таких звезд, как Михаэль Фолле и Петр Бечала. Выступят прогремевшая на весь мир сопрано из Южной Америки Притти Йенде, а также сопрано из Швеции Кристина Нильссон, меццо-сопрано Эмили Д"Анджело, испанский тенор Шабьер Андуага.Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Абдразаков вновь прибудут в Москву и присоединятся к выступающим.
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коронавирус в россии, опера, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, пласидо доминго, большой театр, анна нетребко, москва

Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на сцену

15:10 23.10.2020 (обновлено: 16:03 23.10.2020)
 
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступит в субботу на сцене Большого театра, сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенного коронавируса и рад вернуться на сцену.
"После болезни я себя чувствую хорошо. Голос вроде бы звучит. Все нормально. Нужно немножко времени, чтобы восстановиться полностью, чувствовать себя на 100%", - рассказал Абдразаков журналистам.
Он отметил, что счастлив вернуться на сцену Большого театра, выступая среди великолепных певцов. "Спасибо большое руководству Большого театра и непосредственно виновнику торжества - Пласидо Доминго", - добавил он.
Концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", который пройдет 24 октября в Большом театре, собрал команду выдающихся певцов со всего мира, в том числе и тех, кто выступит на этой прославленной сцене впервые. Прозвучат арии и ансамбли из классического оперного репертуара.
Большой впервые примет таких звезд, как Михаэль Фолле и Петр Бечала. Выступят прогремевшая на весь мир сопрано из Южной Америки Притти Йенде, а также сопрано из Швеции Кристина Нильссон, меццо-сопрано Эмили Д"Анджело, испанский тенор Шабьер Андуага.
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Абдразаков вновь прибудут в Москву и присоединятся к выступающим.
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КультураКоронавирус в РоссииОпераНовости культурыЮсиф ЭйвазовИльдар АбдразаковПласидо ДомингоБольшой театрАнна НетребкоМосква
 
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