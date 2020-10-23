https://ria.ru/20201023/abdrazakov-1581215579.html

Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на сцену

Оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступит в субботу на сцене Большого театра, сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенного коронавируса и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:10

2020-10-23T15:10

2020-10-23T16:03

культура

коронавирус в россии

опера

новости культуры

юсиф эйвазов

ильдар абдразаков

пласидо доминго

большой театр

анна нетребко

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступит в субботу на сцене Большого театра, сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенного коронавируса и рад вернуться на сцену."После болезни я себя чувствую хорошо. Голос вроде бы звучит. Все нормально. Нужно немножко времени, чтобы восстановиться полностью, чувствовать себя на 100%", - рассказал Абдразаков журналистам.Он отметил, что счастлив вернуться на сцену Большого театра, выступая среди великолепных певцов. "Спасибо большое руководству Большого театра и непосредственно виновнику торжества - Пласидо Доминго", - добавил он.Концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", который пройдет 24 октября в Большом театре, собрал команду выдающихся певцов со всего мира, в том числе и тех, кто выступит на этой прославленной сцене впервые. Прозвучат арии и ансамбли из классического оперного репертуара.Большой впервые примет таких звезд, как Михаэль Фолле и Петр Бечала. Выступят прогремевшая на весь мир сопрано из Южной Америки Притти Йенде, а также сопрано из Швеции Кристина Нильссон, меццо-сопрано Эмили Д"Анджело, испанский тенор Шабьер Андуага.Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Абдразаков вновь прибудут в Москву и присоединятся к выступающим.

https://ria.ru/20200910/bolshoy-1577051037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, опера, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, пласидо доминго, большой театр, анна нетребко, москва