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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/zhurnalist-1580986208.html
Медики оценили состояние раненного в Карабахе российского журналиста
Состояние раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка улучшилось, противопоказания для его перелёта из Еревана в Москву нет, сообщил РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:20
2020-10-22T13:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ереван
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Состояние раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка улучшилось, противопоказания для его перелёта из <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> в Москву нет, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте.Две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.
нагорный карабах
ереван
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нагорный карабах, ереван, в мире

Медики оценили состояние раненного в Карабахе российского журналиста

13:20 22.10.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
Пострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр Эребуни в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Состояние раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка улучшилось, противопоказания для его перелёта из Еревана в Москву нет, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте.
"Состояние российского гражданина Юрия Котенка, ранее получившего ранение в Нагорном Карабахе, улучшилось. Медицинских противопоказаний для его перелёта в Москву нет",- сказал Кузнецов.
Две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕреванВ мире
 
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