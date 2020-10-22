Медики оценили состояние раненного в Карабахе российского журналиста
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Состояние раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка улучшилось, противопоказания для его перелёта из Еревана в Москву нет, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте.
"Состояние российского гражданина Юрия Котенка, ранее получившего ранение в Нагорном Карабахе, улучшилось. Медицинских противопоказаний для его перелёта в Москву нет",- сказал Кузнецов.
Две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.
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