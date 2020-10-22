https://ria.ru/20201022/zhurnalist-1580986208.html

Медики оценили состояние раненного в Карабахе российского журналиста

Состояние раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка улучшилось, противопоказания для его перелёта из Еревана в Москву нет, сообщил РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:20

2020-10-22T13:20

2020-10-22T13:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ереван

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Состояние раненного в карабахском городе Шуши российского журналиста Юрия Котенка улучшилось, противопоказания для его перелёта из <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> в Москву нет, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что Котенок пока не готов к транспортировке из Еревана в Москву. Он считает необходимым завершить необходимые лечебные и восстановительные процедуры на месте.Две недели назад был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване. В ереванском медцентре 10 октября сообщили, что журналист вышел из комы, был отключен от аппарата искусственного дыхания и начал говорить.

нагорный карабах

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ереван, в мире