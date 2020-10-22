Норвежские ученые проверят заразность новой разновидности коронавируса
21:39 22.10.2020 (обновлено: 21:40 22.10.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
МУРМАНСК, 22 окт – РИА Новости. Норвежские ученые исследуют новый вариант коронавируса, который был обнаружен в Тронхейме и Хюллестаде, и выясняют, имеет ли он сходство с тем, что вызвал вспышку в Великобритании и является ли эта форма более заразной, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на институт общественного здравоохранения королевства.
Ранее сообщалось, что норвежские медики выявили новый вариант коронавируса, в частности, в городе Тронхейме, где около 1 тысячи человек оказались на самоизоляции после посещения одного клуба, и Хюллестаде.
Медики полагают, что выявленный в этих местах вариант коронавируса может оказаться более заразной формой. "В данный момент институт общественного здравоохранения активно работает над выяснением того, действительно ли это так", - информирует NRK.
После вспышки в Тронхейме были закрыты общественные места. По мнению главного врача коммуны, новый вариант коронавируса может оказаться более заразным. Похожую форму коронавируса обнаружили на верфи в коммуне Хюллестад, где заразились порядка 90 сотрудников, верфь пришлось закрыть, а работников отправили на карантин.
"Сообщается о похожем вирусе в Великобритании. Институт общественного здравоохранения выясняет, является ли он тем же самым вариантом, который привел к массовой вспышке в Англии и Уэльсе", - уточнили в NRK.
Сообщается, что в октябре в Норвегии были обнаружены два различных варианта коронавируса. "То, что вирус мутирует – нормально, однако для исследователей важно более тщательно изучить варианты из Тронхейма и Хюллестада. Это же касается и заражения в туристическом автобусе из Рогаланда, большинство пассажиров которого были инфицированы. Это два различных варианта, которых в Норвегии до сих пор не было", - пояснили в телекомпании.
В институте общественного здравоохранения пока не могут ответить на вопрос, являются ли эти варианты коронавируса более заразными, для этого необходимо провести еще ряд исследований.
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