https://ria.ru/20201022/zaraznost-1581094835.html

Норвежские ученые проверят заразность новой разновидности коронавируса

Норвежские ученые исследуют новый вариант коронавируса, который был обнаружен в Тронхейме и Хюллестаде, и выясняют, имеет ли он сходство с тем, что вызвал... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:39

2020-10-22T21:39

2020-10-22T21:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

норвегия

в мире

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<strong>МУРМАНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Норвежские ученые исследуют новый вариант коронавируса, который был обнаружен в <a href="http://ria.ru/location_Trondheim/" target="_blank" data-auto="true">Тронхейме</a> и Хюллестаде, и выясняют, имеет ли он сходство с тем, что вызвал вспышку в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и является ли эта форма более заразной, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на институт общественного здравоохранения королевства.Ранее сообщалось, что норвежские медики выявили новый вариант коронавируса, в частности, в городе Тронхейме, где около 1 тысячи человек оказались на самоизоляции после посещения одного клуба, и Хюллестаде.Медики полагают, что выявленный в этих местах вариант коронавируса может оказаться более заразной формой. "В данный момент институт общественного здравоохранения активно работает над выяснением того, действительно ли это так", - информирует <a href="https://www.nrk.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NRK</a>.После вспышки в Тронхейме были закрыты общественные места. По мнению главного врача коммуны, новый вариант коронавируса может оказаться более заразным. Похожую форму коронавируса обнаружили на верфи в коммуне Хюллестад, где заразились порядка 90 сотрудников, верфь пришлось закрыть, а работников отправили на карантин."Сообщается о похожем вирусе в Великобритании. Институт общественного здравоохранения выясняет, является ли он тем же самым вариантом, который привел к массовой вспышке в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> и Уэльсе", - уточнили в NRK.Сообщается, что в октябре в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> были обнаружены два различных варианта коронавируса. "То, что вирус мутирует – нормально, однако для исследователей важно более тщательно изучить варианты из Тронхейма и Хюллестада. Это же касается и заражения в туристическом автобусе из Рогаланда, большинство пассажиров которого были инфицированы. Это два различных варианта, которых в Норвегии до сих пор не было", - пояснили в телекомпании.В институте общественного здравоохранения пока не могут ответить на вопрос, являются ли эти варианты коронавируса более заразными, для этого необходимо провести еще ряд исследований. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, норвегия, в мире