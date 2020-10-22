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Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко задержан по делу о мошенничестве, поводом для возбуждения дела стала внутренняя проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T00:34
2020-10-22T01:22
россия
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Бывший замдиректора <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> Сергей Милейко задержан по делу о мошенничестве, поводом для возбуждения дела стала внутренняя проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее официальный представитель Росгвардии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-gribakin/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Грибакин</a> сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом прошлого года после служебной проверки.По его словам, в Росгвардии знали, что у следственных органов "есть вопросы к бывшему руководящему работнику ведомства"."Все мероприятия и следственные действия проводятся по инициативе ведомства. Информация, полученная после проведенной внутренней проверки ГУСБ Росгвардии в отношении Милейко, была реализована в уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201021/mileyko-1580918985.html
россия
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россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве

00:34 22.10.2020 (обновлено: 01:22 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко задержан по делу о мошенничестве, поводом для возбуждения дела стала внутренняя проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом прошлого года после служебной проверки.
"Милейко задержали в рамках расследования дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Росгвардии знали, что у следственных органов "есть вопросы к бывшему руководящему работнику ведомства".
"Все мероприятия и следственные действия проводятся по инициативе ведомства. Информация, полученная после проведенной внутренней проверки ГУСБ Росгвардии в отношении Милейко, была реализована в уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
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РоссияВалерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
 
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