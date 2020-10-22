https://ria.ru/20201022/zamglavy-1580921257.html

Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве

Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко задержан по делу о мошенничестве, поводом для возбуждения дела стала внутренняя проверка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T00:34

2020-10-22T00:34

2020-10-22T01:22

россия

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Бывший замдиректора <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> Сергей Милейко задержан по делу о мошенничестве, поводом для возбуждения дела стала внутренняя проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее официальный представитель Росгвардии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-gribakin/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Грибакин</a> сообщил, что Милейко был освобожден от должности еще летом прошлого года после служебной проверки.По его словам, в Росгвардии знали, что у следственных органов "есть вопросы к бывшему руководящему работнику ведомства"."Все мероприятия и следственные действия проводятся по инициативе ведомства. Информация, полученная после проведенной внутренней проверки ГУСБ Росгвардии в отношении Милейко, была реализована в уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201021/mileyko-1580918985.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия