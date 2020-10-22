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В РВК рассказали, как пенсионеры смогут вкладывать в будущий "Яндекс"
Закон о праве негосударственных пенсионных фондов (НПФ) участвовать в инвестициях на венчурном рынке позволит пенсионерам вкладывать в будущий "Яндекс", заявил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:23
2020-10-22T07:23
россия
михаил мишустин
российская венчурная компания
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Закон о праве негосударственных пенсионных фондов (НПФ) участвовать в инвестициях на венчурном рынке позволит пенсионерам вкладывать в будущий "Яндекс", заявил в интервью РИА Новости замгендиректора, инвестиционный директор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российской венчурной компании</a> (РВК) Алексей Басов.О возможности получения НПФ права на венчурные инвестиции впервые заговорили в 2018 году. В апреле 2020 года премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об инвестировании пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.По его словам, средняя доходность мировой венчурной индустрии в долларах составляет порядка 20% годовых. "Наша пенсионная доходность составляет в рублях 5-6% годовых, если брать облигации сверхвысокой степени надёжности. Очевидно, что с повышением доли высокодоходных инструментов в портфеле НПФ мы будем где-то вот в этом диапазоне: выше того, что есть, но не дотягивая до средних показателей венчурного рынка", - сказал Басов.В настоящее время НПФ де-факто не может размещать средства на рынке прямых и венчурных инвестиций, в результате доходность их вложений зачастую проигрывает инфляции. Банк России ведет обсуждения с участниками рынка о возможностях и рисках от введения такого права."Пенсионные фонды являются значимым игроком на рынке венчурных и прямых инвестиций во всех развитых странах, занимая порядка 20-30%... Банк России в консультации с участниками рынка сейчас рассматривает законодательные изменения, которые позволят снять барьеры для выхода НПФ на рынок. В этом случае на НПФ в России может приходиться до 20% рынка, как и во всем мире", - добавил Басов.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".
https://ria.ru/20200318/1568803058.html
россия
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россия, михаил мишустин, российская венчурная компания, москва, экономика

В РВК рассказали, как пенсионеры смогут вкладывать в будущий "Яндекс"

07:23 22.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Закон о праве негосударственных пенсионных фондов (НПФ) участвовать в инвестициях на венчурном рынке позволит пенсионерам вкладывать в будущий "Яндекс", заявил в интервью РИА Новости замгендиректора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.
О возможности получения НПФ права на венчурные инвестиции впервые заговорили в 2018 году. В апреле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об инвестировании пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
"Основная концепция предполагает, что сертифицированные Банком России управляющие компании смогут размещать часть средств НПФ в венчурных фондах и фондах прямых инвестиций. Тогда часть пенсии россиян будет инвестирована в будущий "Яндекс" или Mail.ru, а не в облигации уже, возможно, не востребованного в будущем условного горнорудного бассейна", - сообщил Басов в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
По его словам, средняя доходность мировой венчурной индустрии в долларах составляет порядка 20% годовых. "Наша пенсионная доходность составляет в рублях 5-6% годовых, если брать облигации сверхвысокой степени надёжности. Очевидно, что с повышением доли высокодоходных инструментов в портфеле НПФ мы будем где-то вот в этом диапазоне: выше того, что есть, но не дотягивая до средних показателей венчурного рынка", - сказал Басов.
В настоящее время НПФ де-факто не может размещать средства на рынке прямых и венчурных инвестиций, в результате доходность их вложений зачастую проигрывает инфляции. Банк России ведет обсуждения с участниками рынка о возможностях и рисках от введения такого права.
"Пенсионные фонды являются значимым игроком на рынке венчурных и прямых инвестиций во всех развитых странах, занимая порядка 20-30%... Банк России в консультации с участниками рынка сейчас рассматривает законодательные изменения, которые позволят снять барьеры для выхода НПФ на рынок. В этом случае на НПФ в России может приходиться до 20% рынка, как и во всем мире", - добавил Басов.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
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Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".
 
РоссияМихаил МишустинРоссийская венчурная компанияМоскваЭкономика
 
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