https://ria.ru/20201022/zakon-1580930340.html

В РВК рассказали, как пенсионеры смогут вкладывать в будущий "Яндекс"

Закон о праве негосударственных пенсионных фондов (НПФ) участвовать в инвестициях на венчурном рынке позволит пенсионерам вкладывать в будущий "Яндекс", заявил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:23

2020-10-22T07:23

2020-10-22T07:23

россия

михаил мишустин

российская венчурная компания

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Закон о праве негосударственных пенсионных фондов (НПФ) участвовать в инвестициях на венчурном рынке позволит пенсионерам вкладывать в будущий "Яндекс", заявил в интервью РИА Новости замгендиректора, инвестиционный директор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российской венчурной компании</a> (РВК) Алексей Басов.О возможности получения НПФ права на венчурные инвестиции впервые заговорили в 2018 году. В апреле 2020 года премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об инвестировании пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.По его словам, средняя доходность мировой венчурной индустрии в долларах составляет порядка 20% годовых. "Наша пенсионная доходность составляет в рублях 5-6% годовых, если брать облигации сверхвысокой степени надёжности. Очевидно, что с повышением доли высокодоходных инструментов в портфеле НПФ мы будем где-то вот в этом диапазоне: выше того, что есть, но не дотягивая до средних показателей венчурного рынка", - сказал Басов.В настоящее время НПФ де-факто не может размещать средства на рынке прямых и венчурных инвестиций, в результате доходность их вложений зачастую проигрывает инфляции. Банк России ведет обсуждения с участниками рынка о возможностях и рисках от введения такого права."Пенсионные фонды являются значимым игроком на рынке венчурных и прямых инвестиций во всех развитых странах, занимая порядка 20-30%... Банк России в консультации с участниками рынка сейчас рассматривает законодательные изменения, которые позволят снять барьеры для выхода НПФ на рынок. В этом случае на НПФ в России может приходиться до 20% рынка, как и во всем мире", - добавил Басов.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".

https://ria.ru/20200318/1568803058.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, российская венчурная компания, москва, экономика