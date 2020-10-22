https://ria.ru/20201022/zabaykale-1580950940.html

Забайкалье получило 22 кареты скорой помощи

Забайкальский край получил 22 автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:55

2020-10-22T10:55

2020-10-22T10:55

забайкальский край

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости</strong>. Забайкальский край получил 22 автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба краевого правительства. Пресс-служба уточняет, что машины выделены в соответствии с распоряжением российского правительства. "Мы получили два "Форда", девять "УАЗов" и одиннадцать "Газелей". Они оснащены всем необходимым оборудованием для оказания населению экстренной и неотложной медицинской помощи. Две машины будут закреплены за станцией скорой помощи Читы, остальные отправятся в районы", - сказала министр здравоохранения региона Анна Шангина.Она уточнила, что автомобили уже забрали представители трех районов края - Агинского, Улетовского, Шилкинского, Карымского и Ононского.Пресс-служба напоминает, что ранее в регион поступила партия из 11 машин скорой помощи. Средства для приобретения автотранспорта также были выделены по распоряжению правительства РФ. Реанимобили на базе "Форда" и "Газели Некст" оснащены современным реанимационным оборудованием и отличаются высокой проходимостью.В пресс-службе также отметили, что в <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальском крае</a> продолжается реализация мероприятий в рамках плана социального развития центров экономического роста и национального проекта "Здравоохранение", на реализацию которых выделяется порядка шести миллиардов рублей. В 2019 году регион получил более 90 единиц санитарной техники.

https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество