https://ria.ru/20201022/yubiley-1580983411.html
Песков рассказал, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова
Президент России Владимир Путин поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова бокал отечественного шампанского, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:11
2020-10-22T13:11
2020-10-22T13:13
россия
никита михалков
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поднял за здоровье режиссера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Михалкова</a> бокал отечественного шампанского, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В среду, 21 октября, Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Михалков отметил свой 75-летний юбилей. В этот же день Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу."Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть", - отметил Песков на вопрос журналиста о шампанском, которое пил президент."И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич (Михалков - Прим. ред.). Можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское", - добавил он.В ходе общения по видеосвязи Путин поднял бокал шампанского за здоровье режиссера. Тоже самое сделал и Михалков. Они еще раз обменялись тостами и выпили за здоровье друг друга.
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580880486.html
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никита михалков, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова
бокал отечественного шампанского, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
В среду, 21 октября, Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Михалков отметил свой 75-летний юбилей. В этот же день Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.
"Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть", - отметил Песков на вопрос журналиста о шампанском, которое пил президент.
"И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич (Михалков - Прим. ред.). Можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское", - добавил он.
В ходе общения по видеосвязи Путин поднял бокал шампанского за здоровье режиссера. Тоже самое сделал и Михалков. Они еще раз обменялись тостами и выпили за здоровье друг друга.