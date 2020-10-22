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Песков рассказал, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова
Президент России Владимир Путин поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова бокал отечественного шампанского, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:11
2020-10-22T13:13
россия
никита михалков
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поднял за здоровье режиссера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Михалкова</a> бокал отечественного шампанского, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В среду, 21 октября, Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Михалков отметил свой 75-летний юбилей. В этот же день Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу."Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть", - отметил Песков на вопрос журналиста о шампанском, которое пил президент."И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич (Михалков - Прим. ред.). Можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское", - добавил он.В ходе общения по видеосвязи Путин поднял бокал шампанского за здоровье режиссера. Тоже самое сделал и Михалков. Они еще раз обменялись тостами и выпили за здоровье друг друга.
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580880486.html
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россия, никита михалков, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова

13:11 22.10.2020 (обновлено: 13:13 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова бокал отечественного шампанского, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду, 21 октября, Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Михалков отметил свой 75-летний юбилей. В этот же день Путин подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.
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"Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть", - отметил Песков на вопрос журналиста о шампанском, которое пил президент.
"И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич (Михалков - Прим. ред.). Можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское", - добавил он.
В ходе общения по видеосвязи Путин поднял бокал шампанского за здоровье режиссера. Тоже самое сделал и Михалков. Они еще раз обменялись тостами и выпили за здоровье друг друга.
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РоссияНикита МихалковДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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