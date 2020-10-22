https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html

Автономный робот Яндекса привезет продукты москвичам

Первого робота Яндекс.Ровер готовят для коммерческого использования в Москве. Об этом на личной странице в Facebook сообщил гендиректор Яндекс.Такси Даниил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:45

2020-10-22T15:45

2020-10-22T15:45

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Первого робота Яндекс.Ровер готовят для коммерческого использования в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом на личной странице в Facebook <a href="https://www.facebook.com/daniil.shyleiko/posts/4192581800756351" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> гендиректор Яндекс.Такси Даниил Шулейко."Этот красавчик уже готовится к выходу на смену в одну из Лавок Москвы. Оказалось, что договориться о внешнем виде Ровера – это вовсе не на день задачка", — написал Шулейко.Робот будет доставлять продукты до неназванного бизнес-центра, а вручат их заказчику уже люди. В Яндексе отметили, что не бояться вандалов или воришек — сам дрон хорошо защищен и он отслеживается по всему маршруту.Яндекс.Ровер — это небольшой шестиколесный робот с отсеком для грузов. Робот с помощью сенсоров и датчиков распознает препятствия, пропускает людей и животных, а также самостоятельно планирует и корректирует маршрут.

https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, роботы, москва, технологии