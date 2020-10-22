https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html
Автономный робот Яндекса привезет продукты москвичам
Первого робота Яндекс.Ровер готовят для коммерческого использования в Москве. Об этом на личной странице в Facebook сообщил гендиректор Яндекс.Такси Даниил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:45
2020-10-22T15:45
2020-10-22T15:45
риа наука
яндекс
роботы
москва
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Первого робота Яндекс.Ровер готовят для коммерческого использования в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом на личной странице в Facebook <a href="https://www.facebook.com/daniil.shyleiko/posts/4192581800756351" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> гендиректор Яндекс.Такси Даниил Шулейко."Этот красавчик уже готовится к выходу на смену в одну из Лавок Москвы. Оказалось, что договориться о внешнем виде Ровера – это вовсе не на день задачка", — написал Шулейко.Робот будет доставлять продукты до неназванного бизнес-центра, а вручат их заказчику уже люди. В Яндексе отметили, что не бояться вандалов или воришек — сам дрон хорошо защищен и он отслеживается по всему маршруту.Яндекс.Ровер — это небольшой шестиколесный робот с отсеком для грузов. Робот с помощью сенсоров и датчиков распознает препятствия, пропускает людей и животных, а также самостоятельно планирует и корректирует маршрут.
https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, роботы, москва, технологии
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Первого робота Яндекс.Ровер готовят для коммерческого использования в Москве
. Об этом на личной странице в Facebook сообщил
гендиректор Яндекс.Такси Даниил Шулейко.
"Этот красавчик уже готовится к выходу на смену в одну из Лавок Москвы. Оказалось, что договориться о внешнем виде Ровера – это вовсе не на день задачка", — написал Шулейко.
Робот будет доставлять продукты до неназванного бизнес-центра, а вручат их заказчику уже люди. В Яндексе отметили, что не бояться вандалов или воришек — сам дрон хорошо защищен и он отслеживается по всему маршруту.
Яндекс.Ровер — это небольшой шестиколесный робот с отсеком для грузов. Робот с помощью сенсоров и датчиков распознает препятствия, пропускает людей и животных, а также самостоятельно планирует и корректирует маршрут.