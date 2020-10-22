Выплаты медикам из-за COVID-19 могут продлить на 2021 год
12:21 22.10.2020 (обновлено: 12:22 22.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает продление на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, на это предусмотрены средства в резервном фонде, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы в этом году эти выплаты осуществляли за счет средств резервного фонда, и сейчас вместе с медицинскими работниками была проведена работа относительно того, как дальше нам поддерживать, стимулировать медицинских работников, которые работают в так называемой "красной зоне". И договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники непосредственно работают в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".
"Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения. И вы поставили вопрос, а будут ли деньги в следующем году в случае, если мы продлим это решение. У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде, в расходах это есть. Соответствующие решения будут обеспечены за счет средств резервного фонда правительства", - продолжил он.
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