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Выплаты медикам из-за COVID-19 могут продлить на 2021 год

Правительство РФ обсуждает продление на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, на это предусмотрены средства в резервном фонде, сообщил... РИА Новости, 22.10.2020

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распространение нового коронавируса

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коронавирусы

антон силуанов

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общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ обсуждает продление на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, на это предусмотрены средства в резервном фонде, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения. И вы поставили вопрос, а будут ли деньги в следующем году в случае, если мы продлим это решение. У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде, в расходах это есть. Соответствующие решения будут обеспечены за счет средств резервного фонда правительства", - продолжил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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