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Выплаты медикам из-за COVID-19 могут продлить на 2021 год
Правительство РФ обсуждает продление на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, на это предусмотрены средства в резервном фонде, сообщил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:21
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
антон силуанов
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ обсуждает продление на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, на это предусмотрены средства в резервном фонде, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения. И вы поставили вопрос, а будут ли деньги в следующем году в случае, если мы продлим это решение. У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде, в расходах это есть. Соответствующие решения будут обеспечены за счет средств резервного фонда правительства", - продолжил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, антон силуанов, правительство рф, общество

Выплаты медикам из-за COVID-19 могут продлить на 2021 год

12:21 22.10.2020 (обновлено: 12:22 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает продление на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, на это предусмотрены средства в резервном фонде, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы в этом году эти выплаты осуществляли за счет средств резервного фонда, и сейчас вместе с медицинскими работниками была проведена работа относительно того, как дальше нам поддерживать, стимулировать медицинских работников, которые работают в так называемой "красной зоне". И договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники непосредственно работают в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".
"Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения. И вы поставили вопрос, а будут ли деньги в следующем году в случае, если мы продлим это решение. У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде, в расходах это есть. Соответствующие решения будут обеспечены за счет средств резервного фонда правительства", - продолжил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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