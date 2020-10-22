https://ria.ru/20201022/vybory-1581066826.html

Путин ответил на обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никуда не вмешивается, и все расследования в США ни к чему не привели. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:46

2020-10-22T18:46

2020-10-22T19:14

выступление путина на заседании валдайского клуба

президентские выборы в сша — 2020

россия

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия никуда не вмешивается, и все расследования в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ни к чему не привели.У президента спросили о возможном установлении перемирия в киберпространстве, ведь, по мнению представителей США, <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>в этом направлении активно работает и активно вмешивается."Вы сказали, что Россия активно работает, активно вмешивается, а я говорю - мы не вмешиваемся никуда. И, более того, все расследования, которые были проведены официально в Соединенных Штатах, в том числе с использованием такого института, как специальный прокурор, они не ни к чему не привели", - ответил Путин, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай"."Они привели к тому, что было констатировано отсутствие доказательств о вмешательстве России", - добавил он.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, сша, в мире