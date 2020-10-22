https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

Вину за поражение Байдена не удастся возложить на русских

Американские выборы вышли на финишную прямую: сегодня Дональд Трамп и Джо Байден в последний раз встретятся в ходе теледебатов. Причем эта встреча, в принципе,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:10

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Американские выборы вышли на финишную прямую: сегодня <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> в последний раз встретятся в ходе теледебатов. Причем эта встреча, в принципе, может стать и последней в их жизни — накал страстей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сейчас таков, что очень сложно представить себе этих двух людей вместе когда-либо еще. Даже если случится чудо и Байден выиграет выборы — Трамп может просто не признать итоги голосования или как минимум не прийти на церемонию инаугурации, нарушив все традиции. Ну а Байден точно ни за что не придет на трамповскую инаугурацию — так что в четверг у них будет последняя возможность сказать друг другу то, что они хотят. И они этой возможностью воспользуются в полной мере.Трамп назовет Байдена главой преступной группы и потребует посадить Джо (вместе с сыном Хантером) в тюрьму. В тюрьму Джо не сядет, но когда он проиграет выборы, СМИ будут говорить, что его подкосил "октябрьский сюрприз" — опубликованный на днях компромат с жесткого диска компьютера Хантера, уличавший бывшего вице-президента во лжи и коррупции. Но Байден проиграл бы и без этих материалов — просто потому, что Трамп был обречен на победу. Но как же так: ведь опросы показывают огромное преимущество Байдена? Не могут же они быть выдуманными?Могут. Потому что ставки высоки как никогда, и нет такой лжи, на которую не способны те, кто играет против Трампа. "Я баллотируюсь не только против Байдена, я баллотируюсь против левых СМИ, больших технологических компаний-гигантов ("Фейсбук", "Твиттер", "Гугл") и "вашингтонского болота", сказал на днях Трамп. Да — и лучшим подтверждением тому стала реакция этого трехголового монстра на появившийся компромат против семьи Байденов. Публикацию в "Нью-Йорк пост" просто попытались заблокировать — "Гугл" не видел ее в своем поиске, а "Фейсбук" и "Твиттер" не позволяли делиться ссылками на нее. Ну и само собой, СМИ пытались просто не заметить скандальной публикации, а большинство политиков делали вид, что ничего серьезного не произошло. То есть все три силы выступили синхронно, подтверждая правоту Трампа. При этом тут же прозвучали и обвинения в адрес России — понятно же, что это <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> снова вмешалась в американские выборы, подбросив компромат на Байдена.Об этом говорили не только комментаторы и конгрессмены, но и работники спецслужб. Бывшие работники — потому что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Но полсотни бывших разведчиков (включая предшественника Рэтклиффа Джима Клэппера, уличенного во лжи под присягой) написали открытое письмо с утверждением, что опыт "заставляет нас всерьез заподозрить, что значительную роль в этом деле сыграло российское правительство":"Появление на политической арене в США электронных писем, предположительно, принадлежащих сыну вице-президента США <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a>, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России".То есть Россию не обвиняют в том, что она сфабриковала, подделала компромат на Байдена — хотя и такие голоса звучат, — нет, она просто его распространила. Но как — если, по словам <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулианни</a> (адвоката Трампа и бывшего мэра <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>), содержимое жесткого диска компьютера Хантера Байдена уже семь месяцев назад было передано <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>? То есть Москва держала в тайне эти материалы, готовя "октябрьский сюрприз", — или это делал штаб Трампа и его советники, включая того же Джулиани? Ах да, Джулиани же работает на <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>... И это не шутки: как заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Kris_Merfi_senator_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Крис Мерфи</a>, "на этот раз русские решили разрабатывать американских граждан как своих агентов. Они пытаются распространять свою пропаганду в мейнстримных СМИ... И они преуспели. Знаете, Руди Джулиани теперь, по сути, агент России".Да, конечно, если уж сам Трамп работает на Кремль, то что говорить о его сотрудниках и приближенных. Смех смехом, но именно такая неадекватность оценки ситуации и попытка продать американцам "российское вмешательство" даже в истории с компроматом на семейку Байденов являются лучшим подтверждением того, что Трамп уже победил. Потому что его противники живут в полностью выдуманном мире — в котором русские влияют на исход выборов в США, а отрыв Байдена от Трампа исчисляется двузначными цифрами. Причем все это происходит одновременно и никак друг другу не противоречит. Но в реальном мире мы наблюдаем совсем другое: огромные толпы сторонников Трампа на его бесконечных митингах по всей стране и полное отсутствие энтузиазма на редких встречах Байдена с малочисленными сторонниками. Рост поддержки Трампа даже среди меньшинств (например, цветных и мусульман), которые вообще не относятся к его электорату. Полное отсутствие доказательств "русских связей" Трампа — и все новые подтверждения лживости и коррупционности семьи Байдена. И самое главное — в реальном мире американцы давно уже разочаровались в своей политической элите, в надпартийном "вашингтонском болоте", и именно поэтому единственной серьезной альтернативой Трампу мог быть несистемный сенатор Сандерс. Но именно из-за своей несистемности он и не был допущен на выборы коллективным "Байденом".Рядовые американцы живут в реальном мире, а не в мире пропаганды, и поэтому исход выборов 3 ноября предопределен. Даже несмотря на попытки подкрутить голоса в нужных "колеблющихся штатах" через мобилизацию пасивного демократического электората на голосование по почте — потому что и там идет заметный рост числа заранее проголосовавших республиканцев.Придуманный мир проиграет 3 ноября, даже если сумеет устроить потом смуту, отказавшись признать реальность, но никуда не исчезнет. Трехголовая гидра будет надеяться на реванш и работать на него. Как в американском, так и глобальном масштабе — и вот тут уже у нее будет полное право обвинять русских в своих неудачах.

https://ria.ru/20201020/protest-1580745777.html

https://ria.ru/20201021/fbr-1580752092.html

https://ria.ru/20201021/tramp-1580781469.html

https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html

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