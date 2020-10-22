https://ria.ru/20201022/vyatgu-1580857573.html

Ученые обнаружили у россиян зимнюю пищевую зависимость

Ученые доказали, что зимой россияне наиболее подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство настигает людей, которые поздно ложатся спать, и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T11:42

риа наука

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

университетская наука

навигатор абитуриента

российский фонд фундаментальных исследований

вятский государственный университет

уральский федеральный университет

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Ученые доказали, что зимой россияне наиболее подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство настигает людей, которые поздно ложатся спать, и подростков 17-18 лет. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/erv.2731" target="_blank">European Eating Disorders Review</a>.Исследование в рамках комплексного междисциплинарного проекта, направленного на разностороннее решение проблем пищевого поведения, провели специалисты Вятского государственного университета, Уральского федерального университета, Тюменского государственного медицинского университета и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. Всего они опросили более двух тысяч человек, для чего применили переведенную на русский так называемую Йельскую шкалу — стандартный тест, широко используемый в международных исследованиях. Это позволило сравнивать полученные данные с результатами, выявленными учеными других стран, рассказал старший научный сотрудник Института физиологии Коми Михаил Борисенков."Мы провели комплексную оценку пищевого поведения, режима сна — бодрствования и самочувствия студентов и школьников, проживающих в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени. Полученные результаты можно экстраполировать на все молодое городское население России", — рассказал он РИА Новости.Однако выявились и региональные отличия, причину которых еще выясняют. В частности, среди жителей четырех регионов пищевой зависимостью и депрессией больше всего страдают молодые жители Кирова.Причины высокой уязвимости 17-18-летних подростков к расстройству пищевого поведения пока неизвестны. Ученые предполагают, что это обусловлено началом самостоятельной жизни, когда подростки выходят из-под родительского контроля и получают возможность самостоятельно формировать рацион.Сезонные изменения пищевой зависимости и влияние режима сна и бодрствования свидетельствуют о том, что на функцию нервных центров, регулирующих пищевое поведение, оказывает воздействие световой режим. Он влияет на организм человека через циркадианную систему и эпифиз — эндокринную железу, вырабатывающую гормон мелатонин в темное время суток."Хотя исследование еще продолжается и предстоит уточнить много вопросов, читатели уже сейчас могут взять на вооружение несколько советов, вытекающих из проведенного нами исследования. Во-первых, с раннего детства в рационе человека должны присутствовать не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Во-вторых, следует соблюдать режим сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. В-третьих, в утренние часы следует принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум в течение 30 минут. В-четвертых, не следует пускать на самотек плохое самочувствие, особенно зимой. При появлении первых признаков депрессии нужно использовать общедоступные средства ее профилактики — общение с родными и друзьями, физические упражнения, прогулки с животными и так далее. Если вы лечитесь у врача, строго соблюдайте его рекомендации", — отметил Борисенков.В будущем ученые планируют расширить географию исследования, а также изучить физиологические и молекулярно-генетические механизмы описанных явлений.Первыми тренировки самоконтроля пищевого поведения апробируют студенты и преподаватели ВятГУ. Ученые планируют, что этот проект повысит продолжительность жизни россиян. По их мнению, разрабатываемые методы помогут устранить до 98 процентов случаев нарушения пищевого поведения и снизить риски связанных с ними заболеваний.Исследования пищевой зависимости и проблем пищевого поведения станут одним из важнейших направлений программы развития ВятГУ. Ее планируется реализовать в рамках нового проекта Минобрнауки, направленного на повышение конкурентоспособности вузов — конкурса программ стратегического академического лидерства, а также при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

https://ria.ru/20200930/eda-1577891272.html

https://ria.ru/20191101/1560455083.html

https://ria.ru/20150428/1061327275.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), университетская наука, навигатор абитуриента, российский фонд фундаментальных исследований, вятский государственный университет, уральский федеральный университет