https://ria.ru/20201022/vulkan-1580934266.html

На Камчатке два поселка накрыло пеплом с вулкана Безымянный

Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:20

2020-10-22T08:20

2020-10-22T10:13

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее сообщалось, что Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, был установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности."Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово <a href="http://ria.ru/location_Milkovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Мильковского района</a>. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане Безымянном 22 октября", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, то жителям села Лазо и посёлка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> и 350 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.

https://ria.ru/20200728/1575058347.html

https://ria.ru/20180605/1522075293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия