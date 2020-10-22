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На Камчатке два поселка накрыло пеплом с вулкана Безымянный
Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:20
2020-10-22T10:13
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее сообщалось, что Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, был установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности."Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово <a href="http://ria.ru/location_Milkovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Мильковского района</a>. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане Безымянном 22 октября", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, то жителям села Лазо и посёлка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> и 350 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.
https://ria.ru/20200728/1575058347.html
https://ria.ru/20180605/1522075293.html
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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке два поселка накрыло пеплом с вулкана Безымянный

08:20 22.10.2020 (обновлено: 10:13 22.10.2020)
 
© Фото : Главное управление МЧС России по Камчатскому краюНа Камчатке зафиксировано выпадение пепла в окрестностях посёлка Атласово и села Лазо
На Камчатке зафиксировано выпадение пепла в окрестностях посёлка Атласово и села Лазо - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
На Камчатке зафиксировано выпадение пепла в окрестностях посёлка Атласово и села Лазо
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт – РИА Новости. Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее сообщалось, что Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, был установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности.
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"Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане Безымянном 22 октября", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, то жителям села Лазо и посёлка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.
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Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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