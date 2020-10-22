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Путин не проводил отдельных встреч с Володиным и Чубайсом
В Кремле не подтверждают, что президент РФ Владимир Путин провел отдельные встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем правления... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:45
2020-10-22T13:45
россия
госдума рф
роснано
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
анатолий чубайс
политика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не подтверждают, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел отдельные встречи с председателем Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеславом Володиным</a> и председателем правления "Роснано" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолием Чубайсом</a>, об этом заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Насколько мне известно, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли у президента разговор с Чубайсом о возможной отставке с поста главы "Роснано".По словам Пескова, отдельной встречи или беседы на этот счет у президента не было.Факт личной встречи главы государства с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Песков также не подтвердил.
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россия, госдума рф, роснано, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, анатолий чубайс, политика

Путин не проводил отдельных встреч с Володиным и Чубайсом

13:45 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Кремле не подтверждают, что президент РФ Владимир Путин провел отдельные встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем правления "Роснано" Анатолием Чубайсом, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли у президента разговор с Чубайсом о возможной отставке с поста главы "Роснано".
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По словам Пескова, отдельной встречи или беседы на этот счет у президента не было.
Факт личной встречи главы государства с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Песков также не подтвердил.
"Нет, такой встречи не было. Контакты президента с Володиным действительно планируются, они могут и на следующей неделе состояться, потому что очень напряженная и обширная повестка дня у нижней палаты парламента, но пока точной информации об этой встрече нет", - сказал Песков.
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РоссияГосдума РФРоснаноВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинАнатолий ЧубайсПолитика
 
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