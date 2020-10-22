https://ria.ru/20201022/vmeshatelstvo-1581074895.html
Путин призвал не вмешиваться в дела постсоветских стран
Необходимо с особой осторожностью относиться к росткам государственности в странах постсоветского пространства, не вмешиваться с советами и рекомендациями и "не РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:23
2020-10-22T19:23
2020-10-22T19:49
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на заседании валдайского клуба
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо с особой осторожностью относиться к росткам государственности в странах постсоветского пространства, не вмешиваться с советами и рекомендациями и "не лезть, как слон в посудной лавке" с предложениями и миллионами для поддержки различных сторон, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать эти ростки государственности, ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и с рекомендациями и тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты, суверенитеты и государственности в этих странах. Нужно дать возможность этим людям самим аккуратно строить эти отношения внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть, как слон в посудной лавке, со своими предложениями, со своими миллионами в один или другой адрес, поддерживая то одну, то другую сторону", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>".
https://ria.ru/20200818/1575939427.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире