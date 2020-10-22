https://ria.ru/20201022/vmeshatelstvo-1581074895.html

Путин призвал не вмешиваться в дела постсоветских стран

Необходимо с особой осторожностью относиться к росткам государственности в странах постсоветского пространства, не вмешиваться с советами и рекомендациями и "не РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:23

2020-10-22T19:23

2020-10-22T19:49

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073996_0:0:2830:1591_1400x0_80_0_0_a248f9f6339ea18fd6a2a4ee2905d54d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо с особой осторожностью относиться к росткам государственности в странах постсоветского пространства, не вмешиваться с советами и рекомендациями и "не лезть, как слон в посудной лавке" с предложениями и миллионами для поддержки различных сторон, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать эти ростки государственности, ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и с рекомендациями и тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты, суверенитеты и государственности в этих странах. Нужно дать возможность этим людям самим аккуратно строить эти отношения внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть, как слон в посудной лавке, со своими предложениями, со своими миллионами в один или другой адрес, поддерживая то одну, то другую сторону", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>".

https://ria.ru/20200818/1575939427.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире