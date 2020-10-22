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МИД обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Молдавии
В Москве расценивают как прямое вмешательство в президентские выборы в Молдавии заявления министра обороны ФРГ в поддержку экс-премьера Молдавии Майи Санду,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:40
2020-10-22T17:07
россия
майя санду
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
молдавия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В Москве расценивают как прямое вмешательство в президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> заявления министра обороны <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> в поддержку экс-премьера Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на пост президента страны, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Утверждения о взаимосвязи выборов в пользу Санду и европейского будущего страны переходят все границы и не могут быть расценены иначе, нежели попытка шантажа молдавских избирателей", - добавила она.Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе президента <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Додона</a> и Санду. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html
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россия, майя санду, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, молдавия, в мире

МИД обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Молдавии

16:40 22.10.2020 (обновлено: 17:07 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Кишиневе
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве расценивают как прямое вмешательство в президентские выборы в Молдавии заявления министра обороны ФРГ в поддержку экс-премьера Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на пост президента страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы прокомментировать высказывания председателя ХДС, министра обороны ФРГ по поводу предстоящих президентских выборов в Молдавии. Двенадцатого октября в Twitter-аккаунте партии ХДС было опубликовано видеообращение председателя, министра обороны в преддверии выборов в Молдавии. Член правительства ФРГ однозначно высказался в поддержку кандидатуры Санду. Мы рассматриваем эти призывы высокопоставленного официального представителя ФРГ как прямое вмешательство во внутренние дела Молдавии", - сказала Захарова.

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"Утверждения о взаимосвязи выборов в пользу Санду и европейского будущего страны переходят все границы и не могут быть расценены иначе, нежели попытка шантажа молдавских избирателей", - добавила она.
Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе президента Игоря Додона и Санду. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.
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