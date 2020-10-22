https://ria.ru/20201022/vmeshatelstvo-1581032473.html

МИД обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Молдавии

В Москве расценивают как прямое вмешательство в президентские выборы в Молдавии заявления министра обороны ФРГ в поддержку экс-премьера Молдавии Майи Санду,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:40

2020-10-22T16:40

2020-10-22T17:07

россия

майя санду

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

молдавия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В Москве расценивают как прямое вмешательство в президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> заявления министра обороны <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> в поддержку экс-премьера Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на пост президента страны, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Утверждения о взаимосвязи выборов в пользу Санду и европейского будущего страны переходят все границы и не могут быть расценены иначе, нежели попытка шантажа молдавских избирателей", - добавила она.Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе президента <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Додона</a> и Санду. Согласно опросам, они являются основными претендентами на победу.

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html

https://ria.ru/20201020/moldaviya-1580669031.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, молдавия, в мире