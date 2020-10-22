https://ria.ru/20201022/vmeshatelstvo-1580981455.html

В Кремле сожалеют из-за новых обвинений США во вмешательстве в выборы

В Кремле сожалеют в связи с новыми безосновательными обвинениями в адрес РФ во вмешательство в американские выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:05

2020-10-22T13:05

2020-10-22T13:07

президентские выборы в сша — 2020

россия

сергей лавров

дмитрий песков

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют в связи с новыми безосновательными обвинениями в адрес РФ во вмешательство в американские выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Нацразведка <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> утверждает, что данные о регистрации избирателей попали в руки <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.Обвинения, как уточнил пресс-секретарь президента, "сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны"."Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами", - добавил он.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

россия

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, дмитрий песков, вашингтон (город), иран, сша, в мире