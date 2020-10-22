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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201022/vmeshatelstvo-1580981455.html
В Кремле сожалеют из-за новых обвинений США во вмешательстве в выборы
В Кремле сожалеют в связи с новыми безосновательными обвинениями в адрес РФ во вмешательство в американские выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:05
2020-10-22T13:07
президентские выборы в сша — 2020
россия
сергей лавров
дмитрий песков
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют в связи с новыми безосновательными обвинениями в адрес РФ во вмешательство в американские выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Нацразведка <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> утверждает, что данные о регистрации избирателей попали в руки <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.Обвинения, как уточнил пресс-секретарь президента, "сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны"."Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами", - добавил он.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
россия
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россия, сергей лавров, дмитрий песков, вашингтон (город), иран, сша, в мире

В Кремле сожалеют из-за новых обвинений США во вмешательстве в выборы

13:05 22.10.2020 (обновлено: 13:07 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Кремле сожалеют в связи с новыми безосновательными обвинениями в адрес РФ во вмешательство в американские выборы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нацразведка США утверждает, что данные о регистрации избирателей попали в руки Ирана и РФ. По мнению ведомства, эти данные могут использоваться иностранными лицами, чтобы сообщать избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет их доверие к американским выборам.
"С сожалением можем это прокомментировать", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес России во вмешательстве в президентские выборы.
Обвинения, как уточнил пресс-секретарь президента, "сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны".
"Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами", - добавил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Президентские выборы в США — 2020РоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковВашингтон (город)ИранСШАВ мире
 
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