В МИД заявили, что направляющимся в ООН российским экспертам не дают визы

"Мы направляем сейчас в Нью-Йорк на те или иные обсуждения, на те или иные комитеты своих экспертов, стараемся направлять. Могу сказать, что не все из них получают визы. В результате опять же все это остается там, где возникает невозможность нормальной рабочей дискуссии", - сказал Вершинин на круглом столе в Совете Федерации.