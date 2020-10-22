https://ria.ru/20201022/vizy-1580961460.html
В МИД заявили, что направляющимся в ООН российским экспертам не дают визы
Российским экспертам, которых направляют для участия в обсуждениях и комитетах генассамблеи ООН, отказывают в визах, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:38
2020-10-22T11:38
2020-10-22T11:38
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Российским экспертам, которых направляют для участия в обсуждениях и комитетах генассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, отказывают в визах, рассказал замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a>.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, в мире