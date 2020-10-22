https://ria.ru/20201022/veyp-1581030840.html

Запрет на продажу вейпов детям в МО выйдет на федеральный уровень

Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, принятый в Московской области, выйдет на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:34

2020-10-22T16:34

2020-10-22T16:34

новости подмосковья

игорь брынцалов

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, принятый в Московской области, выйдет на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zapret-prodazhi-v-strane/" target="_blank">"360"</a>.В Подмосковье закон о запрете продажи вейпов лицам младше 18 лет приняли в 2018 году. Тогда же местные власти установили соответствующие штрафы."Над вопросом Мособлдума работала несколько лет. Мы проводили открытую трибуну, получив поддержку врачей, учителей, общественников и предпринимательского сообщества", – отметил Брынцалов.После правительство Московской области обратилось с данной инициативой и к федеральным властям. В итоге в 2020 году принят общероссийский закон, установивший этот запрет."Фактически мы выступили инициаторами процесса", – добавил председатель Мособлдумы.Общероссийский закон вступит в силу с 2021 года. После этого областной закон утратит силу, пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда, социальной политики Андрей Голубев.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь брынцалов, московская областная дума, московская область (подмосковье)