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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201022/veyp-1581030840.html
Запрет на продажу вейпов детям в МО выйдет на федеральный уровень
Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, принятый в Московской области, выйдет на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:34
2020-10-22T16:34
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, принятый в Московской области, выйдет на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zapret-prodazhi-v-strane/" target="_blank">"360"</a>.В Подмосковье закон о запрете продажи вейпов лицам младше 18 лет приняли в 2018 году. Тогда же местные власти установили соответствующие штрафы."Над вопросом Мособлдума работала несколько лет. Мы проводили открытую трибуну, получив поддержку врачей, учителей, общественников и предпринимательского сообщества", – отметил Брынцалов.После правительство Московской области обратилось с данной инициативой и к федеральным властям. В итоге в 2020 году принят общероссийский закон, установивший этот запрет."Фактически мы выступили инициаторами процесса", – добавил председатель Мособлдумы.Общероссийский закон вступит в силу с 2021 года. После этого областной закон утратит силу, пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда, социальной политики Андрей Голубев.
московская область (подмосковье)
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игорь брынцалов, московская областная дума, московская область (подмосковье)

Запрет на продажу вейпов детям в МО выйдет на федеральный уровень

16:34 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфПродукция vape-индустрии
Продукция vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, принятый в Московской области, выйдет на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".
В Подмосковье закон о запрете продажи вейпов лицам младше 18 лет приняли в 2018 году. Тогда же местные власти установили соответствующие штрафы.
"Над вопросом Мособлдума работала несколько лет. Мы проводили открытую трибуну, получив поддержку врачей, учителей, общественников и предпринимательского сообщества", – отметил Брынцалов.
После правительство Московской области обратилось с данной инициативой и к федеральным властям. В итоге в 2020 году принят общероссийский закон, установивший этот запрет.
"Фактически мы выступили инициаторами процесса", – добавил председатель Мособлдумы.
Общероссийский закон вступит в силу с 2021 года. После этого областной закон утратит силу, пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда, социальной политики Андрей Голубев.
 
Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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