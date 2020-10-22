Путин об экологии: "Мы не хотим приближения климата к условиям Венеры"

"Таяние вечной мерзлоты стимулирует выброс в атмосферу метана, который по своему парниковому эффекту - внимание - в 28 раз прямее углекислого газа. Следовательно, температура и дальше будет расти, мерзлота и дальше все быстрее будет таять и все больше будет выделяться метана. И так - по спирали. Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее безжизненными, выжженными поверхностями", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".