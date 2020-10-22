https://ria.ru/20201022/venera-1580967103.html

Ученые усомнились в обнаружении признаков жизни на Венере

Научная публикация об обнаружении фосфинов в атмосфере Венеры удалена из архива сайта комплекса радиотелескопов ALMA в Чили для перепроверки данных после... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:02

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2020-10-22T12:02

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Научная публикация об обнаружении фосфинов в атмосфере Венеры удалена из архива сайта комплекса радиотелескопов ALMA в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> для перепроверки данных после обнаружения ошибки.Кроме того, в соцсетях появилось сообщение команды ALMA, в котором утверждается, что вместе с профессором астрономии из Кардиффского университета Джейн Гривз (Jane Greaves) они ведут анализ изначальных данных. "Пока этот процесс не будет завершен, мы не можем сказать, повлияла ли эта проблема на обнаружение фосфина", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры фосфин - бесцветный ядовитый газ, который может иметь как промышленное, так и биологическое происхождение. На <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> его выделяют некоторые бактерии в процессе жизнедеятельности. Глава <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Джеймс Брайденстайн призвал сделать исследование Венеры приоритетом, тогда как специалисты "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" отметили, что обнаруженные дистанционно вещества не доказывают наличия жизни на планете, однако сразу же объявили о нескольких новых миссиях на Венеру в 2029-2035 годах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/bezopasnost-1580349697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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