https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581099723.html

Украинец в суде потребовал предоставить ему вакцину "Спутник V"

Житель Украины Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд города Киева, в нем он требует обязать министерство здравоохранения обеспечить его... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:19

2020-10-22T22:19

2020-10-22T22:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд города Киева, в нем он требует обязать министерство здравоохранения обеспечить его вакциной "Спутник V" перед местными выборами, сообщает пресс-служба суда.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/vaktsina-1580292114.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире