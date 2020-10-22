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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581099723.html
Украинец в суде потребовал предоставить ему вакцину "Спутник V"
Житель Украины Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд города Киева, в нем он требует обязать министерство здравоохранения обеспечить его... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:19
2020-10-22T22:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд города Киева, в нем он требует обязать министерство здравоохранения обеспечить его вакциной "Спутник V" перед местными выборами, сообщает пресс-служба суда.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/vaktsina-1580292114.html
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вакцина "спутник v", оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

Украинец в суде потребовал предоставить ему вакцину "Спутник V"

22:19 22.10.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Житель Украины Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд города Киева, в нем он требует обязать министерство здравоохранения обеспечить его вакциной "Спутник V" перед местными выборами, сообщает пресс-служба суда.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Хилько к министерству здравоохранения Украины. Истец просит суд обязать минздрав обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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